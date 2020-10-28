西貢有一間超人氣蘋果批小店，即使地點比較「隔涉」，生意依然興旺，每月銷量高達5000個，最近更登陸灣仔開分店，不少粉絲都很高興。《香港01》飲食頻道記者順便精選了灣仔另外3間話題麵包烘焙店，包括人龍餅店「Bakehouse」、無添加麵包店「品穀」及全港首家達克瓦茲專門店「Lovever Patisserie」。

【1】Cocolo Tokyo Cake Factory —— 日本製作青森蘋果批

小店本身在西貢已經很有名氣，不少人都特地慕名而來，每月銷量高達5000個！招牌是青森蘋果批，所有食材來自日本，在當地製作後直接空運到港，員工再將吉士醬擠入蘋果批裡烤焗。網民大讚外皮酥脆鬆化，裡面有粒粒的蘋果肉，非常足料。

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Cocolo Tokyo Cake Factory 地址：灣仔皇后大道東200號利東街地庫1樓B36號舖 營業時間：星期一至日11:00 - 21:00

【2】Bakehouse —— 人龍餅店必食葡撻

由前四季酒店糕餅主廚開設的Bakehouse，麵包以天然酵母長時間發酵製成，每天新鮮出爐，開業兩年多依然長期大排長龍。最受歡迎的是葡撻，網民大讚雞蛋香甜細滑，焦糖酥皮亦非常好吃。

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Bakehouse 地址：灣仔大王東街14號地舖 營業時間：星期一至日08:00 - 18:00

【3】品穀 —— 必試25層牛角包

老闆曾經到日本東京藍帶學院學習無添加的烘培技術，全店的麵包使用了法國麵粉製作，當中的牛角包是店內的招牌。牛角包由老闆花了近半年時間研發，全人手搓製，切開後可見到25層酥皮層層交疊，口感酥軟。

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品穀 地址：灣仔太和街10-20號福和大廈地下B舖 營業時間：星期一至日08:00 - 20:00

【4】Lovever Patisserie —— 全港首家達克瓦茲專門店

達克瓦茲（Dacquoise）起源是17世紀法國宮廷經典點心，使用杏仁粉、蛋白和糖粉製作，搭配不同忌廉餡料，表層酥脆，餡料質感幼滑。小店供應多種口味，較受歡迎的有伯爵茶及抹茶麻糬。網民大讚味道香濃，不會非常甜膩，食多幾個都不會「漏」！

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Lovever Patisserie 地址：灣仔大王東街2至4號安興大廈地下3C號舖 營業時間：星期一至日11:30 - 19:30

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🍔同場加映：全港20間高質爆汁漢堡🍔

除了Shake Shack、Five Guys、Triple O's等連鎖漢堡包店外，還有不少漢堡包小店。《香港01》飲食頻道記者精選了全香港20間高質漢堡店，包括嘉寶漢堡、鬍鬚仔、Burgerman、Burger Home等，有一間更只需$15就食到！

【1】嘉寶漢堡 —— 爆汁烤菇芝士牛堡

「嘉寶漢堡」總店位於葵涌光輝圍，一直非常受街坊歡迎，後來再於尖沙咀開設分店。小店主打港式漢堡，除了基本的牛肉漢堡外，還提供雞肉、豬肉、蝦肉及羊肉漢堡，全部都以慢煮方式烹煮，更能鎖住肉汁。

大家不妨加$15升級做套餐，包含一款飲料和一款小食，可選擇小店的招牌炸燒賣或薯格。

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嘉寶漢堡 地址：葵涌青山公路葵涌段499號嘉寶大廈地下A&B號舖 營業時間：星期一至六12:00 – 21:00，星期日及公眾假期休息

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