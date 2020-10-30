壽司店一向會免費供應豉油、wasabi、薑片等配料，最近就有網民發現「爭鮮」迴轉壽司店沒有薑片供應，在網上投訴：「食刺身有薑好重要！」為何吃壽司刺身要配生薑？爭鮮停供薑片有何原因？還有9個令壽司更好味秘訣，請看下文。

日前在Facebook群組「中伏飲食報料區」內，有網民分享壽司照片，指「爭鮮Sushi Express」迴轉壽司店已經沒有供應免費薑片，大感不滿。他又解釋薑片在吃壽司和刺身時很重要，有益健康，所以十分執著。（原文已被刪去）

貼文全文（Facebook「中伏飲食報料區」群組截圖）

爭鮮：只是暫停供應

發帖的網民懷疑該店永久不會再有免費生薑吃，不過爭鮮回覆《香港01》稱：「由於薑片貨源短缺，待恢復貨源後迴枱將繼續供應酸薑。」意味之後仍有機會回復供應。

「爭鮮迴轉壽司」全港超過20間分店，一向免費提供生薑、茶包、豉油等供食客享用。（Sushi Express Hong Kong(爭鮮)FB圖片）

食壽司刺身為何一定要薑片？

有留言質疑，為何一定要吃生薑？其實在吃壽司前後吃生薑，除了因為日本傳統文化之外，在健康層面也有作用。👇👇👇按圖看吃生薑的好處，還有令壽司更好吃的9個秘訣👇👇👇

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