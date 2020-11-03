「#打一句有聲音的句子challenge」掀熱潮！近日facebook掀起「#打一句有聲音的句子challenge」挑戰，引起不少網民熱烈討論及回應，其中不少人更緊貼社會熱話，令人忍俊不禁，本港藝人杜文澤貼出電影對白，連台灣組合五月天成員阿信、瑪莎貼出歌詞參與挑戰！《香港01》記者精選12句旅遊飲食有聲slogan，80、90後一定識得唱。

相信大家最近都瘋狂聽到yuu這首洗腦神曲！（廣告截圖）

全民都興起玩「#打一句有聲音的句子challenge」挑戰，連藝人杜文澤都玩埋一份，貼出電影《頭文字D》的對白，吸引上千個like！台灣組合五月天阿信就貼出「倔強」的歌詞，引來四千多個like！

全部都有聲嘅！當中有不少旅遊、飲食廣告都有朗朗上口slogan及歌詞，其中好多網民都話惠康、萬寧的洗腦神曲「yuu」主題曲簡直是魔音！經典廣告中的歌詞、slogan又點止得咁少。其中一個廣播事務管理局的神級廣告是80、90後金句！以下12句廣告slogan、歌詞你一定識唱下一句🤣👇👇

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