秋高氣爽，最適合約三兩好友一起行山郊遊，因拍攝無綫劇集《那些我愛過的人》結緣的黃翠如、連詩雅（Shiga）、陳自瑤（Yoyo）一起行馬鞍山昂平平原，仲大曬閨密打卡照！《香港01》旅遊記者精選馬鞍山郊遊徑沿途6個打卡位，包括秋冬必影的芒草、觀賞日出、廢棄教堂，仲有間隱世cafe！

日前三人相約行山，連詩雅（Shiga）事後在Instagram上載一系列行山靚相，三人更擺V字手勢影相，青春無敵！

由馬鞍山村行至馬鞍山郊遊徑起步，沿途經過馬鞍山舊石礦場、荒廢教堂，不妨逗留一陣打卡影相。沿著漫長的上坡石階，開始見到溪澗、峽谷等，環境舒適，行至中段有涼亭可以稍作休息。沿途亦會遇到蝴蝶、牛牛，亦有機會見到台灣相思白千層。行到昂平高原，可以飽覽西貢海風光。按下圖即睇沿途6個打卡位推介👇👇👇

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前往方法： 由馬鞍山耀安邨或新港城乘NR84村巴，在馬鞍山村總站下車。沿馬鞍山郊遊徑步行上山約半小時到達，全程約一至兩小時。

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卑路乍灣海濱全面24小時開放！佔地約5,900平方米的休憩用地提供座位、綠化園境、寵物角，仲有可以打卡的巨型七彩針織公仔，帶埋小朋友玩樂就最適合！其實西環仲有不少文青打卡位，例如IGable的西環泳棚、街頭元素的西環碼頭！有間食粉藍色伯爵茶蛋糕超適合打卡！按下圖即睇👇👇👇

文青IG打卡地點@西環泳棚

西環鐘聲泳棚早於60年代建成，木板、竹棚搭成的泳棚原意鼓勵市民多游泳，由岸邊延伸出海的木橋，市民可以直接跳落水暢泳。筆直的長木橋由岸邊延伸入海，站在橋上影相、影海浪，仲可以在日落時分去影相，仲有機會影到粉色、橙色的天空做背景！按下圖即睇點影最靚📸👇👇

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