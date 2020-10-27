螞蟻上樹以螞蟻入饌？當然不是。普遍來說，菜名可以讓人分辨菜式有甚麼材料，但有些菜名卻令人難以理解。《香港01》飲食記者整理9款單看菜名令人摸不著頭腦的美食，包括獅子頭、夫妻肺片、賽螃蟹等，聽菜名完全不知道是甚麼！

螞蟻上樹當然沒有螞蟻！（ig@ emily.altschul）

四川菜不少菜名都充滿創意，例如常聽見的螞蟻上樹、夫妻肺片等，這些菜名有時與菜式的起源有關，有時就要發揮想像力。以為北京菜賽螃蟹是蟹肉？其實這道菜與慈禧太后有關，賽螃蟹並沒有蟹肉，而是使用一種平民美食來代替。按下圖即睇9款菜名難以理解的美食👇👇

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亞洲四小龍之一的新加坡，向來是不少港人的移民首選，不過講到去旅遊，新加坡就並非港人的理想旅遊地點。不少網民話新加坡太細，天氣太熱，不如留在香港玩就算。部分網民就覺得新加坡的娛樂太少，來來去去都只有魚尾獅像、動物園、環球影城，選擇太少。按下圖即睇7個網民對新加坡不感興趣的原因👇👇

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