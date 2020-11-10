外賣速遞平台Deliveroo推出優惠著數，超過100間食店進行限時半價，其中包括LadyM、PizzaExpress、天仁茗茶、一芳、牛角、板長壽司、水門雞飯等等，下文更多詳情！ （下列活動以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳而定。）

外賣平台Deliveroo（戶戶送）由11月9日至29日推出5周年優惠，超過4,000 間餐廳提供9折優惠，其中103間餐廳品牌更有半價，如LadyM、PizzaExpress、意粉屋、Mos Burger、和民、天仁茗茶、一芳、Godiva、牛角、板長壽司、Pepper Lunch、水門雞飯、齊柏林熱狗店、八方雲集、炑八韓烤、茶木、米線陣、鮮芋仙、麻辣燙、丸龜製麵、KFC、羅麥記等！

每星期提供優惠的餐廳不同，亦有分全單半價，或指定食品半價。

👇👇👇【第1週】精選優惠有Lady M、鮮芋仙、齊柏林熱狗店…按圖看餐廳列表👇👇👇

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👇👇👇【第2週】精選優惠有天仁茗茶、板長壽司…按圖看餐廳列表👇👇👇

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👇👇👇【第3週】精選優惠有茶木、Pepper Lunch、euro go go…按圖看餐廳列表👇👇👇

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Uber Eats、foodpanda優惠

外送平台Uber Eats 也推4周年優惠，由即日起至 12 月 31 日新用戶於首張訂單輸入優惠碼「HKEATS4」，即享$100折扣優惠；舊用戶亦有信用卡優惠，憑Visa卡於Uber Eats手機App消費滿$120，輸入優惠碼即減$30（11月：VISANOV／12月：VISADEC／2021年1月：VISAJAN／2月：VISAFEB）

而foodpanda新用戶則享4次免運費優惠，另外舊用戶由即日起至2021年2月13日，逢星期六憑Visa卡於foodpanda網站或手機App消費滿$300，並輸入優惠碼「VISAFP」即減$30；或憑恒生MPower信用卡簽賬滿$150，再輸入優惠碼「HSMP25」可減$25。

🍱同場加映：外賣防疫貼士🍱

不少人因為避疫而減少在外出用餐，轉叫外賣，不過其實外賣都潛藏危機！👇👇👇按圖看叫外賣要注意的地方👇👇👇

想知總共7個外賣衞生貼士？請按➡️【外賣7大衛生貼士｜叫外賣都感染新冠肺炎？吃外賣前要做這一步！】⬅️觀看全文