食煎蛋食到有膠其實好平常？早前有網民去麥當勞買豬柳蛋漢堡，不過煎蛋中就有疑似大塊「塑膠」的薄膜。《香港01》飲食記者就事件向麥當勞查詢，麥當勞表示已即時了解事件並檢查。

網民「Cat Lee」在Facebook群組「將軍澳主場」圖文並茂表示：「茵怡花園麥當勞豬柳蛋漢堡有異物」，更稱懷疑食到塑膠。從圖片可見煎蛋中有大塊看似塑膠的透明薄膜，記者聯絡事主講述事發經過 👇👇點擊圖片放大豬柳蛋包「膠」事件詳情，以及網民留言猜測那塊可能不是「膠片」！👇👇

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麥當勞回覆《香港01》飲食記者查詢時表示，已即時了解事件，確保雞蛋保存至製作食品流程都符合標準。以下為麥當勞回覆全文：

「麥當勞一直緊守嚴謹品質監控、衛生及清潔標準，確保所有餐廳均能提供優質食品。 香港麥當勞採用之優質雞蛋主要來自美國，所有雞蛋均妥善存放，並於烹調前才破殼。我們接到 貴網查詢後已即時了解事件，有關餐廳已按恆常食品安全機制，檢查相關食品製作流程及烹調工具，及提醒所有員工必須嚴格遵行既定的品質監控及衛生程序，以確保符合麥當勞的黃金標準。如顧客對食品質素有疑問，可憑有關產品或收據要求餐廳作即時跟進。」

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