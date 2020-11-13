近日有網民發現百佳Taste裝修與Donki相似，掀起熱烈討論。日式超市驚安之殿堂DON DON DONKI（下稱DONKI）向來受港人歡迎，特色包括大量手畫風格卡通標籤、天花板掛上日系佈置、貨架擺位、貼心提醒字眼等。《香港01》飲食記者到DONKI荃灣店、百佳荃灣綠楊新邨店實地對比，發現6大驚人相似位！

👇👇👇先看看Taste與Donki兩店貨架，可能你都會分不清哪幅圖是Donki👇👇👇

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近日有網民在facebook群組「將軍澳主場」發圖文，聲稱百佳超市「自行日本化」，裝修與日式超市Donki驚安之殿堂非常相似。帖文引來熱烈討論，更吸引過千個「like」，其中有網民更搞笑地稱這個現象是「donkinization」！

《香港01》記者日前去到Donki荃灣店及綠楊新邨的百佳Taste實地對比，發現最少6個驚人相似之處，幾乎令記者都傻傻分不清身在百佳還是Donki！想考自己是否分得請Donki還是百佳？按下圖即睇6大相似位，以及網民搞笑留言👇👇👇👇

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