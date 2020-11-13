元朗美食向來多，近期更有不少新開高質小店，更吸引區外人前來朝聖。《香港01》飲食記者精選元朗10大美食推介，包括兩間新開綠色打卡cafe、熱石牛扒專門店、錦田文青cafe、章魚燒小店、日式居酒屋、手工餃子、抵食壽司店、家品兼咖啡店、中式糖水。

【1】新開復古墨綠色cafe@The Third

元朗新開復古墨綠色配白色咖啡店The Third，乍看像天星小輪的配色！The Third是西營盤Tuckshop by Social Club第三間分店，故取名The Third。小店主打手工咖啡、自製特色pancake，咖啡方面，記者推介「Night Fall」及「Ying Yang」兩款咖啡。一款「漸層黑白」咖啡非常特別！按下圖即睇記者誠實食評☕👇👇

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The Third 地址：元朗建德街69號大福大廈地下1-B號舖 電話：9682 6565

【2】異國風情湖水綠主題打卡cafe@8cm Coffee

雞地新開不久的摩洛哥風綠色cafe「8cm」，門外吧枱位已經是打卡位，輕輕鬆鬆就影到長腿美照。門口的白色拱門、店內的弧形燈、吧枱位的弧形鏡充滿個性，牆身亦不單調，印上翠綠色植物花草圖案，處處都是打卡位。按下圖即睇美食、環境、最佳打卡位推介☕👇👇

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8cm Coffee 地址：元朗鳳攸南街9號好順利大廈地下14號舖 電話：3590 8891

【3】錦田簡約風高質cafe@CoHee Studio

隱藏於民居的CoHee Studio距離錦上路站10分鐘路程，淺灰色外牆配落地大玻璃門，店內裝修以白色、原木色為主，充滿日本簡約風。CoHee Studio共有兩間舖位，除了提供座位外，一間主要沖泡咖啡、舉辦工作坊，另一間主要製作輕食，分工仔細。想知店內咖啡有幾精緻？按下圖即睇推介咖啡、美食☕👇👇

CoHee Studio 地址：元朗錦田市街152號地舖 電話：9449 7310

【4】章魚燒小店必試期間限定芫荽味@麴町

芫荽fans有口福了！元朗章魚燒小店「麴町」是區內人氣食店，主打各款口味章魚燒，例如明太子、蟹膏蟹籽、蜜糖芥末口味章魚燒。小店不時推出期間限定的的芫荽味章魚燒，章魚燒表面放上新鮮芫荽，更淋上自家製芫荽醬，咬下去啖啖芫荽香！按下圖即睇章魚燒價錢、哪些口味最正😋👇👇

麴町 地址：元朗教育路3-7號富好大廈地下9號舖 電話：5266 2733

【5】「牛魔王」必食超抵火山熱石牛扒@神

元朗一間超抵食日式熱石牛扒餐廳「神」，店名改得非常有個性，裝修就走簡約路線。「神」主打自助式熱石牛扒，有四款牛肉可以揀，包括牛柳、西冷牛扒、安格斯牛及哥士牛扒，最平$78就食到，更包任食沙律吧、羅宋湯等，性價比超高。想知落單方法、價錢、食法？按下圖即睇🥩🔥👇

神 地址：元朗教育路103號鴻運樓2號地舖 電話：3464 3716

【6】手工餃子必試招牌芫荽餃@維港灣餃子坊

在元朗有兩間分店的維港灣餃子坊，由餡料到包餃全是人手製作，推出多款特色餃子，例如流心芝士煎餃、野生松茸鮮肉餃、鹹蛋黃芥菜鮮肉餃等。記者推介必試招牌芫荽鮮肉餃，啖啖芫荽香！湯餃及煎餃同價，兩者都附送一碗是日靚湯。想知記者私心推介哪一款？按下圖即睇😋👇👇

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維港灣餃子坊 地址：元朗水車館街74號地舖/元朗教育路77號京都閣地舖 電話：2568 0166/2630 3050

【7】居酒屋主打日式家庭式料理@嘉兵衛

想食這間居酒屋一定要提前預約，walk-in通常都食不到！嘉兵衛由日本人夫婦主理，主打日式家庭料理，如親自丼、味噌豚肉丼、豚肉定食、名古屋風味雞翼等，價錢由最平$65起，性價比高。店面空間不大，只有十多個座位，不過更有日本小店風味。按下圖即睇美食、價錢😋👇👇

嘉兵衛 地址：元朗馬田路38號怡豐花園地下5號舖 電話：2343 2023

【8】抵食人氣壽司魚生店@魚一壽司

元朗教育路有間超人氣壽司店，本身主要做外賣生意，不過上月擴張至隔離舖位，提供堂食位置。魚一壽司主打各款壽司及魚生，人氣之選如火灸壽司、燒三文魚頭、鱈魚白子等，價錢大眾化，自選壽司最平$10起。大大碗鰻魚飯夠抵食！按下圖即睇美食推介😋👇👇

魚一壽司 地址：元朗教育路68號兆豐樓地下7號舖 電話：2485 2121

【9】隱世英倫家品咖啡店@Muse Furniture Lab

錦田一間走復古英倫風家具店化身成複合式咖啡店！咖啡店樓高兩層，走型格全黑復古風格，啡色皮革梳化、全黑復古大吊燈、復古英倫風行李箱，全部家具都是店主自用，凸顯店主的個性品味。按下圖即睇環境有幾正📸👇

Muse Furniture Lab 地址：元朗錦田公路八鄉上村5A號屋 電話：6388 8824

【10】必試招牌清心丸糖水@滔滔甜品

元朗的滔滔甜品長年排長龍，主打芋圓豆腐花、腐竹馬蹄清心丸、石磨核桃糊等。不少網民推薦類似白珍珠的清心丸糖水，清心丸是透明的煙韌配料，大大粒口感煙煙韌韌，清甜而不膩！紅豆紫米露有紫米和西米，西米可以增加口感，加上紅豆的甜味。有款包心芋圓超特別！按下圖即睇滔滔甜品糖水、價錢😋👇👇

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滔滔甜品 地址：元朗康樂路8號康樂廣場地下9號舖 電話：從缺

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😍😍😍 同場加映：全港16間打卡Cafe大合集 波希米亞風/小清新/花花牆/懷舊玩味 😍😍😍

週末當然要相約好姊妹去咖啡店談心！記者精選全港16間打卡cafe，包括波希米亞風、異國風情、小清新風、花花主題風格、懷舊港風等，總有一個風格適合你！按下圖即睇活化天台cafe蟲二有甚麼美食😍👇👇

活化唐樓天台café@蟲二

「蟲二」是上環人氣Cafe 3rd Space的分店，所在的大廈前身是唐樓，經過活化後改建成新商場「618 上海街」。店內分為室內和室外座位，自然採光非常舒服。餐廳主打中日式家庭料理，招牌是「一汁三菜」套餐，即是一碗湯及三道菜配白飯，仲有自家製甜品！想知伯爵茶麻糬班戟有幾正？按下圖即睇😋😋

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