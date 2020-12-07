世間美食何其多，但一生人總會中伏食過幾次劣食，難食到以為是給狗吃的「狗飯」。有網民早前以「你最深刻一次嘅狗飯係邊度食？」為題發帖文，引起熱烈討論，等《香港01》飲食記者為大家整理當中7間食店名單，最後兩間更是超有共鳴！

出街食飯有誰未中過伏？但難食到以為原本用來餵狗的「狗飯」你又試過未？普普通通的餐點大家可能沒什麼印象，但讓人食到懷疑人生的餐點卻令人難忘，酸餿味海南雞、燒味飯驚見一執毛？點擊圖片睇7間那些年食過的狗飯 👇👇

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😵😵😵 同場加映：中小學訂飯7大集體回憶 永遠有倒汗水同怪味 最好食係C餐 😵😵😵

午膳的飯盒，絕對是大家中小學的一大回憶。一間比一間難食的飯盒供應商，還有小學被逼一定要食完飯盒再讓老師檢查，都成為了不少人的童年陰影。點擊圖片睇訂過飯的你一定有過的7大回憶 👇👇

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