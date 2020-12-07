熱數7間劣食似狗飯　網民嘲銀咖哩衰過即食　759車仔麵執剩一間？

食玩買
撰文：
最後更新日期：

世間美食何其多，但一生人總會中伏食過幾次劣食，難食到以為是給狗吃的「狗飯」。有網民早前以「你最深刻一次嘅狗飯係邊度食？」為題發帖文，引起熱烈討論，等《香港01》飲食記者為大家整理當中7間食店名單，最後兩間更是超有共鳴！

出街食飯有誰未中過伏？但難食到以為原本用來餵狗的「狗飯」你又試過未？普普通通的餐點大家可能沒什麼印象，但讓人食到懷疑人生的餐點卻令人難忘，酸餿味海南雞、燒味飯驚見一執毛？點擊圖片睇7間那些年食過的狗飯 👇👇

+8
+8
+8

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😵😵😵 同場加映：中小學訂飯7大集體回憶　永遠有倒汗水同怪味　最好食係C餐 😵😵😵

午膳的飯盒，絕對是大家中小學的一大回憶。一間比一間難食的飯盒供應商，還有小學被逼一定要食完飯盒再讓老師檢查，都成為了不少人的童年陰影。點擊圖片睇訂過飯的你一定有過的7大回憶 👇👇

+2
+2
+2

訂飯居然比死更難受？立即點擊全文睇原因 👉👉中小學訂飯7大集體回憶　永遠有倒汗水同怪味　最好食係C餐

米芝蓮推介都中伏？熱數8間名過於實餐廳　九記牛腩又嚡又柴？
熱數飲食界9大亞視傳奇　榮華包裝老土　網民嘲Pizza-BOX仲未執？
熱數7間越做越頹餐廳　仙跡岩扒王之王仲未執　網民嘲板長變劣食
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。