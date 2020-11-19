As One前成員陳葦璇參加ViuTV《全民造星III》，日前因唱跳實力強勁而備受矚目，最後大熱晉級。原來陳葦璇曾經去過深水埗一間綠色主題cafe打卡！《香港01》飲食記者精選全港4間綠色格調咖啡店，包括元朗新開綠色cafe The Third、8cm Coffee，深水埗工業風cafe、灣仔新開轉角小店Crew！

【1】綠色主題工業風打卡cafe@Colour Brown X PHVLO HATCH

樓高三層的綠色主題cafe「Colour Brown」，地下一層是咖啡店，樓上是本地品牌PHVLO HATCH工作室，不時會舉行展覽。門口的復古金色鐵閘配墨綠色裝修是一大打卡位，店內的裝修走工業風，以水泥灰色及墨綠色為主，亦有復古元素，例如吊扇。想知店內還有哪些打卡位、影相技巧？按下圖即睇📸👇👇

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Colour Brown X PHVLO HATCH 地址：深水埗黃竹街13號地下 電話：2791 7128

【2】墨綠色格調轉角咖啡店@Crew

10月開業的轉角咖啡小店「Crew」，以墨綠色及純白色做主調，非常顯眼。店面位置不大只有數個企位，設有一個小型外賣窗口，對著旁邊的小公園，所以建議外賣咖啡到的公園木凳上休息。咖啡選擇多，包括手沖咖啡、早前大熱的Dirty咖啡等。想知店內環境、打卡位、限定美食？按下圖即睇☕👇👇

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Crew 地址：灣仔皇后大道東156-164號安興大廈地下9A號舖 電話：從缺

【3】新開復古墨綠色cafe@The Third

元朗新開復古墨綠色配白色咖啡店The Third，乍看像天星小輪的配色！The Third是西營盤Tuckshop by Social Club第三間分店，故取名The Third。小店主打手工咖啡、自製特色pancake，咖啡方面，記者推介「Night Fall」及「Ying Yang」兩款咖啡。一款「漸層黑白」咖啡非常特別！按下圖即睇記者誠實食評☕👇👇

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The Third 地址：元朗建德街69號大福大廈地下1-B號舖 電話：9682 6565

【4】異國風情湖水綠色打卡cafe@8cm Coffee

摩洛哥風湖水綠色cafe「8cm」，門外吧枱位已經是打卡位，輕輕鬆鬆就影到長腿美照。門口的白色拱門、店內的弧形燈、吧枱位的弧形鏡充滿個性，牆身亦不單調，印上翠綠色植物花草圖案，處處都是打卡位。按下圖即睇美食、環境、最佳打卡位推介☕👇👇

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8cm Coffee 地址：元朗鳳攸南街9號好順利大廈地下14號舖 電話：3590 889

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😍😍😍 同場加映：中環5間話題Cafe 日系Between露台打卡 MONO Lab必試手工bagel 😍😍😍

近期有不少特色咖啡店進駐中環，包括空間感十足的大館新開日系cafe，坐室外座位看街景感覺休閒。店內更有一張充滿設計感的座位，日光下影相打卡更有feel！店內提供的食物都非常「IGable」，整體感覺像置身日本的唯美咖啡店。按下圖即睇環境有幾靚、打卡位推介📸📸👇

日系簡約風cafe欣賞街景@Between

大館新開一間日系簡約風cafe，裝修以木系、純白色為主，流線型原木製座位極具設計感，簡約又不單調！Between環境寬敞，設有室外座位，不但可以飽覽大館及附近街景，而且可以無限打卡，chill爆。咖啡店主打手沖咖啡、「IGable」的芝麻椰子奶、水果三文治等輕食，有種身處日本咖啡店的錯覺！點圖即睇勁靚環境、美食📸👇👇

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