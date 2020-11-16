近來中環有不少高質咖啡店進駐，大館新開一間佔地3,000平方呎的日系簡約風cafe，室外座位最適合打卡！《香港01》飲食記者精選中環5間新開話題cafe，包括日系清新風「Between」 、復古風複合式咖啡兼雜貨店「拾伍」、柴犬cafe「Black Sugar Coffee」，主打手工bagel「MONO Lab」及波希米亞風cafe「角落」。

【1】日系簡約風cafe欣賞街景@Between

大館新開一間日系簡約風cafe，裝修以木系、純白色為主，流線型原木製座位極具設計感，簡約又不單調！Between環境寬敞，設有室外座位，不但可以飽覽大館及附近街景，而且可以無限打卡，chill爆。咖啡店主打手沖咖啡、「IGable」的芝麻椰子奶、水果三文治等輕食，有種身處日本咖啡店的錯覺！點圖即睇勁靚環境、美食📸👇👇

+ 2 + 2 + 2

Between 地址：中環荷李活道10號大館賽馬會藝方2樓 電話：從缺

【2】日系復古風4層cafe打卡位處處@拾伍 FIFTEEN

樓高4層日系復古風cafe「拾伍」集美食、購物、靚景打卡於一身！門口有一張小藤椅、茶几、月球燈及懷舊瓷磚地板，歎咖啡前先打卡一番。地下一層是咖啡店兼酒吧，主打日系輕食、特色花茶及雞尾酒。二樓則是購物區，展示店主從各地收集的日系精品、家品及古著服飾。店內的裝修超有心機，連樓梯都成打卡位！想知最頂兩層有甚麼特別？按下圖即睇📸👇👇

+ 2 + 2 + 2

拾伍 FIFTEEN 地址：中環鴨巴甸街15號地舖 電話：6607 3493 （WhatsApp）

【3】超可愛柴犬店長cafe@Black Sugar Coffee & Lifestyle

這間人氣柴犬cafe最近進駐中環，店內裝修以木系為主，擺放不少柴犬小擺設，更有兩隻超可愛的柴犬店長「坐鎮」，瞬間秒殺菲林！咖啡方面，Black Sugar Coffee提供不同產地咖啡豆，推介飲品包括用3.7明治鮮奶製作的Flat White、各款手沖咖啡。想知幾時會見到柴柴店長？點圖即睇店長當值時間🐶🐶👇

Black Sugar Coffee & Lifestyle 地址：中環皇后大道中48號萬年大廈1樓109號舖 電話：3520 2389

【4】日系工業風cafe主打手工bagel@MONO Lab

MONO Lab是舊式大廈內樓上cafe，裝修走日系融合工業風，水泥牆的吧枱加木質檯凳，更設有室外座位，空間感十足。MONO Lab主打各款特別口味的手作bagel，招牌Tiramisu bagel類似早前大熱的髒髒包，仲有流心效果！想知有甚麼打卡位、必試美食？點圖即睇🥯☕👇

MONO Coffee Lab 地址：中環荷里活道31-33號7樓 電話：9191 6518

【5】蘭桂坊波希米亞風cafe@角落Corner Cafe

蘭桂坊新開波希米亞風cafe！餐廳以木色、白色為主調，放上乾花、白色編織擺設，還有一面最適合女生打卡的乾花打卡牆，牆上掛上白色霓虹燈，坐在白色編織鞦韆上打卡，恍如飛到外國度假。cafe仍在試業中！按下圖即睇有咩特色打卡位☕👇👇

+ 2 + 2 + 2

角落Corner Cafe 地址：中環德己立街23號晉逸蘭桂坊精品酒店2樓 電話：2382 4899

同場加映：實試元朗綠色Cafe The Third 竹炭咖啡有驚喜 附Top 10元朗美食❤️💛❤️💛

新開復古墨綠色cafe@The Third

元朗近期新開墨綠色cafe，每個週末都要排隊，最快要等20分鐘才能入座！記者親身實試墨綠色主題cafe「The Third」，最後在店外等了25分鐘。值得一讚的是咖啡師非常熱情，如果有問題歡迎隨時發問。店內的特色咖啡不但可以打卡，味道都有驚喜！想知記者最推介哪一款飲品，點圖即睇咖啡、美食推介☕👇👇

+ 4 + 4 + 4

想知元朗還有哪些美食，立即點擊內文👉👉實試元朗綠色Cafe The Third 竹炭咖啡有驚喜 附Top 10元朗美食