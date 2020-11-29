12月適逢聖誕節假期，本月生日的壽星要找抵食餐廳慶祝時或者會有點難度，不過《香港01》飲食頻道記者為你搜羅到10個抵食餐飲優惠，壽星不但有堂食折扣，例如可以免費食自助餐、燒烤、放題等，連同行親友都有折！部分聖誕節紅日都適用。 （下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別零售商而定）

【1】白石燒烤：送原隻乳豬即燒即食

燒烤場就近馬鞍山，有多款BBQ套餐選擇，2位起計。只需提早網上登記做會員，壽星於生日月惠顧，即可獲免費乳豬一隻，堂食慢慢燒。👇👇👇BBQ套餐幾錢？按圖看「白石燒烤」套餐有咩食？👇👇👇

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白石燒烤 地址：馬鞍山白石第1950 號 電話：2744 8188

【2】龍鼓灘海邊BBQ：壽星免費任食燒烤

燒烤場位置屯門海邊，空曠開揚，主打任食BBQ套餐，以人頭費計算。壽星於生日當天或前7天內惠顧，即可免收入場費，任食近40款場內食品。不限同行入場人數，1個人入去獨歎都得！壽星需出示身份證明文件作實。👇👇👇BBQ放題有咩食？按圖看「龍鼓灘海邊BBQ」各時段收費及食物相片👇👇👇

龍鼓灘海邊BBQ 地址：屯門龍鼓灘村136地段 電話：2613 8129／5601 1002

【3】九華徑自助燒烤場：5人同行，壽星免費

是市區比較方便的燒烤場，美孚港鐵站步行數分鐘就到，一個價錢任燒任食。凡於生日正日惠顧，5位或以上壽星即可免費入場，需出示身分證明。如果生日撞正法定假期如聖誕節都可以免費！👇👇👇星期五、六、日價錢都不同！按圖看「九華徑自助燒烤場」收費及美食👇👇👇

美孚九華徑燒烤場 地址：美孚荔景山路九華徑舊村村口 電話：6983 7878

【4】泰夯蝦：4人同行，1人免費任食海鮮BBQ

主打泰式海鮮BBQ放題，設長蝦缸即夾新鮮流水蝦即燒！連生蠔、元貝、沙白、東風螺等也是任燒任食2.5小時。餐廳推2種生日優惠，其中壽星正日可以免費食。👇👇👇生日月份其他日子有另一種優惠！按圖看詳情及放題收費👇👇👇

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推廣期：即日至2020年12月31日

泰夯蝦 分店1：尖沙咀諾士佛臺1號 電話：6576 2487／9437 0175 分店2：銅鑼灣堅拿道西10號冠景樓1B（鵝頸橋街市側） 電話：9299 0264

【5】香港愉景灣酒店Café bord de Mer & Lounge：4人同行，1人免費Buffet

餐廳恢復供應自助晚餐，設戶外餐桌，適合喜愛被自然景觀環抱的食客。只要於生日正日，4位同行惠顧dinner buffet，壽星即享免費食。需於3日前訂座，並說明使用優惠，用餐時需出示身份證明文件作實。👇👇👇3位都有生日折扣！按圖看「Café bord de Mer & Lounge」自助餐收費👇👇👇

推廣期：即日至2020年12月31日（不適用於12月24至26及31日）

Café bord de Mer & Lounge 地址：愉景灣海澄湖畔路88號香港愉景灣酒店地下 電話：2295 8299

【6】forte：2人同行，1人免費半自助餐

位於觀塘的酒店餐廳主打西式半自助餐，可以任食長腳蟹冷盤、冰鎮鮑魚、焗蠔、Movenpick雪糕等美食。生日壽星有機會享買一送一，還可獲免費火焰雪山！👇👇👇生日優惠有特別條款！按圖看如何才可免費食👇👇👇

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推廣期：即日至2020年12月31日（不適用於12月24、25及31日）

Forte 地址：觀塘創業街38號如心艾朗酒店2樓 電話：3968 8222

【7】響Hibiki：4人同行，1人免費燒肉放題

供應日式燒肉放題，可任食各種肉類如和牛及海鮮刺身。只要於正日月惠顧，4人同行，壽星即可免費食，不過需收取原價之加一服務費。👇👇👇根據入座人數會額外送不同海鮮！按圖看放題收費👇👇👇

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推廣期：即日至2020年12月31日（不適用於12月24、25及31日）

響 - Hibiki 日本燒肉 地址：佐敦白加士街101號珀軒1樓 電話：2886 5528

【8】緣聚鮮鍋：4人同行，1人免費火鍋放題

主打自助餐加任食火鍋，任選多款湯底，包括黑蒜、日式豬骨、壽喜燒、海鹽昆布等，最平時段只需100元有找。更抵食有生日優惠，只要4位同行，壽星於生日正日惠顧，即享任何時段免費入座打邊爐，不收服務費，連公眾假期都適用！入座前需出示身份證明文件作實。👇👇👇想知邊個時段最抵食？按圖看「緣聚鮮鍋」火鍋配料、刺身及收費詳情👇👇👇

緣聚鮮鍋 地址：荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心3樓 電話：2515 2988

【9】The Tiffany Blue Box Cafe：免費迷你招牌蛋糕

珠寶品牌Tiffany & Co.於尖沙咀開設的人氣打卡餐廳Blue Box Cafe推出生日禮遇，只需於生日月內惠顧午餐或晚餐，即為壽星送上迷你招牌Blue Box Cake，及提供Tiffany & Co.旗艦店導覽體驗👇👇👇按圖看預訂詳情👇👇👇

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推廣不適用於2020年12月24日至2021年1月3日

The Tiffany Blue Box Cafe 地址：尖沙咀北京道1號大堂207-208號舖 電話：2362 9828

【10】霸王山莊：低至85折、送片皮鴨和壽包

主打京、川、滬、杭4大中國菜式。生日優惠有2種，不只正日，整個月都有優惠，最抵可以免費歎整隻片皮鴨再加壽包！👇👇👇按圖看2種優惠有甚麼分別👇👇👇

推廣期：即日至2020年12月31日（不適用於12月25及26日）