香港迪士尼樂園度假區「15周年」慶祝活動將於2020年11月21日展開，焦點之一是圍封3年擴建的城堡會正式開放，除了有得進入城堡，還新增導賞體驗及展覽等！

《香港01》旅遊頻道記者率先為大家直擊15周年必玩的5大活動，讓大家一文看清各活動之特色，還有聖誕及限定精品和美食。文末附有限時抽獎攻略，有機會贏樂園門票或迪士尼酒店住宿！

香港迪士尼樂園因疫情關係，今年暑假和萬聖節都沒有大型主題裝飾，對上一次已經是3月準備的復活節主題。來到11月，終於再次安排大型活動慶祝樂園開幕15周年，2020年11月21日正式揭幕。

香港迪士尼樂園各處已換上各種15周年裝飾。（龔嘉盛攝）

必玩項目一：跟林嘉欣遊新城堡

15周年特別活動繁多，其中最吸引的是新城堡開放！舊有的「睡公主城堡」自2018年起圍封修葺，經過約3年翻新工程後，變成「奇妙夢想城堡」，比舊堡高出一倍。而城堡內𥚃增設2個可供參觀的位置，包括「皇室禮賓」拍照場地及「城堡珠寶店」。

新堡壘包含13個迪士尼公主和女王之設計元素，想了解內藏之小細節，就必須參加全新的「奇妙夢想城堡導賞之旅」！旅程不會限時限刻，可以跟隨藝人林嘉欣的聲音導航自助遊歷，360度欣賞每座塔樓。👇👇👇按圖看如何參與導賞？及新城堡必看7個心思位👇👇👇

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必玩項目二：欣賞首個城堡舞台表演

適逢12月聖誕節，城堡前新建的舞台會上演「米奇與好友聖誕舞會」，13個迪士尼招牌角色會以聖誕裝扮唱歌跳舞，可以率先欣賞全新升降舞台、特技煙效和飄雪！而在不久將來更有機會觀賞到噴泉、煙火及鐳射特效！👇👇👇按圖看最佳觀賞地方及小貼士👇👇👇

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必玩項目三：參觀展覽率先知未來活動

伴隨新城堡開幕的還有「奇妙夢想城堡故事展」，展覽設於「鬼屋」位置，展廳設有16個區域，由城堡背後設計概念，至建築過程、故事呈現等都有，還會透露未來計劃推出的相關體驗活動！👇👇👇參觀前最好準備一件物品？按圖看展覽精選區域就知之後會否有煙花睇！👇👇👇

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必玩項目四：尋找迪士尼人物

喜歡打卡的話，就要尋找以特別造型現身的迪士尼角色。最值得尋找的人物是Duffy新的小龜朋友Olu Mel，是第一次出現在香港迪士尼樂園！他和米奇、米妮、Duffy和一班好友都會以15周年造型現身，而高飛和史迪仔更會有聖誕應節造型！不過由於疫情關係，會一改往時定點出現排隊合照的安排，改以「Magical Moment」隨機出現！👇👇👇只有一個地點可以排隊影合照！按圖看打卡必知5大貼士👇👇👇

必玩項目五：參加聖誕亮燈儀式

聖誕亮燈儀式（龔嘉盛攝）

15周年及聖誕主題精品、美食

今次周年主題商品以深紫和金色為主色，更特別地與Pandora、周大福、Citizen和Starbucks推出聯乘商品！👇👇👇按圖看精選產品、美食👇👇👇

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必玩大抽獎贏1日門票及免費住宿

香港迪士尼樂園開園15周年，園內的奇妙夢想城堡亦即將完成變身工程，為了感謝粉絲多年來的支持，推出「Fun享奇妙夢想」大抽獎，一連10天可報名參加。👇👇👇按圖看抽獎攻略👇👇👇

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抽獎網站：https://www.hongkongdisneyland.com/campaigns/15th-giveaways/coming.html

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同場加映：日本12個迷信都市傳說👹👹👹

自小長輩就告訴我們，吃飯時筷子不能垂直插入飯中，因為這個動作就像把一炷香插入香爐中，被視為不吉利的象徵。日本的文化發展同樣源遠流長，所以民間都有很多流傳已久的坊間小迷信。例如三人拍照不可站中間、吹哨子會引賊人等，這些聽起來似乎莫名其妙，但其實很多都「有得解」？

👇👇👇即按下圖看日本不思議民間傳說👇👇👇

拍照站中間隨時惹禍上身？即看全文：日本都市傳說12個民間迷信 枕頭朝北招惡運？早上殺蜘蛛會出事？