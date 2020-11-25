近日不少飲食品牌推出卡通精品換購優惠，《香港01》飲食頻道記者為你精選當中6個卡通系列，有小王子、Minions（迷你兵團）、Hello Kitty、Sanrio Characters、Kakao和Line Friends。最平只需$1就換到！ （下列活動以發稿日為準，最終安排視乎個別商店而定。）

【1】Kakao Friends x 優品360

連鎖零食雜貨店優品360於11 月25 日至2021 年2 月23 日推出Kakao Friends精品，主要以廚具用品為主，Apeah的玻璃杯及玻璃水壼相當吸睛！買滿$100或扣除會員積分即可換購。👇👇👇有部套裝會員限定！按圖看8個款式及換購價👇👇👇

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【2】Hello Kitty x KitKat

朱古力品牌KitKat於11月25起新推聯乘Hello Kitty朱古力禮盒系列，以香港特色為主題，Kitty化身大酒樓大廚、茶記店員及搭竹棚師傅，公仔造型獨特，每盒連索袋及4包朱古力。👇👇👇按圖看哪裡買到Kitty禮盒👇👇👇

【3】小王子 x 炑八韓烤

韓式燒烤店炑八韓烤近期全線分店都以小王子為裝飾主題，連餐牌都有立體小王子。除了推出主題燒肉套餐，更吸引是有限量推出的小王子無線充電器！👇👇👇按圖看如何換購充電器？及更多主題食品推介👇👇👇

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【4】Line Friends網上派對

Line Friends則於11月26日舉行網上直播派對，透過官網登記並繳付$399費用便可參與，隨即送一大盒party禮盒，內有多派對用品，其中最吸引的是Line Friends圖案的星空投影燈！👇👇👇歌手組合Mirror成員會一齊玩網上party！按圖看禮盒內5款精品及派對活動簡介👇👇👇

【5】Sanrio x 7-Eleven

7-Eleven由11月25日至2021年1月5日推出Sanrio「隨身Mini Pouch」系列精品，儲印花或用yuu會員積分換購都可以，最便宜的方法加$1便換到1個！矽膠收納袋背面有拉鍊放細小物件，全套8個角色有：Hello Kitty、My Melody、布甸狗、Little Twin Stars、Keroppi、AP鴨、XO和玉桂狗。👇👇👇最平$1就換到精品！按圖看8個款式及換購方法👇👇👇

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【6】Minions x 鴻福堂

而鴻福堂由即日起至2021年1月22日亦推出11款Minions聯乘精品，包括有秋冬保溫壺、露營摺疊椅、鈦金屬杯、煮食鍋等，連寵物用品都有！購買指定食品或飲品便可加錢換購。👇👇👇部分精品買滿指定金額免費送！按圖看所有聯乘精品換購方法👇👇👇

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😋同場加映：Office儲糧推介😋

無論返工或是work from home，最怕不夠食物沒動力工作，買定一堆心水美食作儲備就不用捱餓了。最近推出了不少新零食，有種零食竟然有昆蟲成分！👇👇👇想知昆蟲零食味道如何？按圖看14種儲糧推介👇👇👇

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🍱同場加映：外賣防疫貼士🍱

不少人因為避疫而減少在外出用餐，轉叫外賣，不過其實外賣都潛藏危機！👇👇👇按圖看叫外賣要注意的地方👇👇👇

想知總共7個外賣衞生貼士？請按➡️【外賣7大衛生貼士｜叫外賣都感染新冠肺炎？吃外賣前要做這一步！】⬅️觀看全文