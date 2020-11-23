近日有網民拍得片段，顯示連鎖麵包店山崎麵包的貨車上，有未入袋麵包散落車斗，職員掏手撿起放回麵包貨架，大批網民質疑不衞生。《香港01》飲食頻道記者整理出網民所分享的影片內容重點，並就此事向店方查詢。

Facebook多個群組流傳一段約1分鐘的影片，指山崎麵包（山崎麵飽）在運送途中，有散裝麵包跌在貨車車斗內，2位送貨員不只徒手把包拾回盤中，更用腳跨過麵包上！👇👇👇按圖看6大令人側目的處理過程👇👇👇

事件引發多個Facebook群組討論，有網民擔心麵包在運送途中無任何包裝，會有食物安全風險，尤其新冠肺炎肆虐，第4波疫情爆發，更叫人擔心。👇👇👇按圖看更多網民心聲👇👇👇

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山崎麵飽：受污染之產品已丟棄

涉事集團山崎麵飽於本年2月亦曾發生類似問題，被發現將軍澳寶琳站的分店把麵包隨意擺放於門外，並沒有蓋上盒子或將其密封，事後店方承認監管不足，並承諾不再發生同類事件。

而就今次事件，山崎麵飽回覆《香港01》解釋，貨車在行駛途中部份貨品倒下，而就算意外受污染，產品亦必需交回有關分店，由店員核對後才能丟棄，「我們昨日已經即時向運輸部及涉事的分店了解詳情，已即時丟棄涉事的產品，因此影片中的麵包並沒有售賣給任何顧客。」

集團又稱已即時發出新指引，凡需報銷的產品會改以垃圾袋盛載，讓過程更加衛生。

🍔同場加映：快餐店有幾污糟？🍟

好多時話「眼不見為乾淨」，有快餐店職員就證實此話，大爆行內「那渣」秘聞！👇👇👇按圖看快餐店伏位👇👇👇

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