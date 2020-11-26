珍寶海鮮舫無償捐贈給海洋公園！特首林鄭月娥昨日（25日）公布最新施政報告，當中提出「躍動港島南」，將南區塑造成充滿活力的地區。林鄭提到珍寶海鮮舫業主同意無償捐贈海鮮舫予海洋公園，意味著珍寶海鮮舫即將活化。逾40年歷史珍寶海鮮舫陪伴港人成長，更有不少港人集體回憶，最恐怖的是一個傳足多年的靈異傳聞！

本港「地標」之一的珍寶海鮮舫將被海洋公園免費接受。（資料圖片）

作為香港的地標，珍寶海鮮舫是無數港人的集體回憶，其中一定包括小時候被父母半推半就坐在龍椅上影相，亦會玩猜樓梯遊戲，留下不少「腳毛」。雖然之後成為遊客到訪的旅遊景點，港人對它依然有不少感情。不過珍寶海鮮舫還有一個駭人聽聞的靈異都市傳說，令人震驚。想知詳情即睇下圖😨👇👇

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珍寶海鮮舫是無數港人的集體回憶，其中最為人熟知的是多套電影在珍寶海鮮舫內取景拍攝，例如周星馳的《食神》、《無間道2》等港產片，更有荷里活電影取景！點下圖即睇《食神》劇照👇👇

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今年3月份珍寶海鮮舫宣布暫時營業，facebook專頁「香港遺美 Hong Kong Reminiscence」在珍寶海鮮舫暫停營業之前曾船上拍照，紀錄船上各處中式工藝壁畫、雕刻和擺設。點下圖即睇海鮮舫內各處精緻裝修及設計👇👇

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海洋公園作為香港最有名的主題樂園，40多年陪伴港人成長，你留意到海洋公園多年來的變化嗎？原來介紹中國歷史的集古村、夏天必去的水上樂園已經默默消失！海洋公園曾經有恐龍睇？還有哪些遊樂設施曾經紅極一時？點下圖即睇12大被遺忘的回憶🙈🙈

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