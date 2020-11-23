尖沙咀海防道熟食中心經歷近兩年大裝修，終於在10月重開。《香港01》飲食記者日前前往海防道熟食中心，實試3間人氣食店，包括主打秘製豬扒的華香園、出名瓦煲奶茶的品香園、轉型做港式粉麵的鴻記茶檔，惟卻遇上一間人氣食店休息！原來多間食店都各有休息日，出發前先睇下文5大貼士，避免去到摸門釘！

記者約上午10時半到達熟食中心，當時約有6成座位已有食客，不需要等位。最多食客光顧的是主打秘製豬扒的華香園，幾乎滿座。即睇熟食中心環境、上午時段人流👇👇

記者逐一前往3間食店，分別是40年歷史華香園、主打牛腩粉麵的鴻記茶檔，以及以瓦煲奶茶聞名的合香園。原本記者打算一併實試開業近90年老字號德發牛丸粉麵，可惜最後因店鋪休息而未能實試。

【1】逾40年主打秘製豬扒名店@華香園

華香園是熟食中心內最有人氣的食店，記者所見約中午12時已出現排隊人龍，非常誇張。招牌秘製豬扒份量不多，但外皮微香脆、秘製醬汁帶點甜味，肉質完全不會乾柴或者黏牙！記者實式秘製豬扒米粉，米粉大大碗，幾乎吃不完。熟客又點睇新環境？點圖即睇秘製豬扒誠實食評、價錢😋👇👇

華香園 地址：尖沙咀海防道390號熟食檔9號舖 電話：2376 1303

【2】粥店轉型粉麵店必式秘製辣油@鴻記茶檔

同樣有逾40年歷史的鴻記茶檔，裝修前主要做粥麵，裝修後轉型為港式粉麵店，主打牛腩牛筋麵、雲吞麵，幸好招牌秘製蝦米辣油仍然有得賣。鄭老闆指蝦米辣油是他的心血之作，喜歡吃辣的朋友一定要試試。想知記者食評、價錢、辣椒油味道？點下圖即睇😋👇👇

鴻記茶檔 地址：尖沙咀海防道390號熟食中心CF1號舖 電話：從缺

【3】必試碩果僅存瓦煲奶茶@合香園

品香園自1978年在熟食中心開業至今，主打全場獨家的瓦煲奶茶，亦有咖央多士、咖央西多士及沙爹牛肉麵。招牌瓦煲奶茶夠香滑，茶底香濃但絲毫沒有苦澀味，實屬難得。咖央西多士比起坊間西多更加厚身，麵包鬆軟。點圖即睇記者食評、價錢😋👇👇

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合香園 地址：尖沙咀海防道390號熟食檔 電話：從缺

記者親身到現場後發現5大出發前必睇貼士，包括最近熟食中心的出入口、不同食店的休息日子、哪些時間段不宜前往，以及疫情下特別措施等。想知哪些出入口最快到達熟食中心？不想「摸門釘」？按下圖即睇記者5個貼心貼士😎👇👇

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同場加映：大埔墟熟食中心實試$100食勻4間人氣店 必試豬扒麵、超厚西多士

除了尖沙咀海防道熟食中心，大埔墟熟食中心早前亦重開。記者實試4間人龍店，包括大埔名物豬扒麵、西多士、客家糍粑，以及老字號茶檔點心，食勻全部都不用100元，非常抵食！按下圖即睇4間食店的記者食評🤩🤩👇

招牌超厚西多士@李記咖啡奶茶

逾50年歷史的李記咖啡奶茶主打西多士、烘底菠蘿蛋牛，連上水街坊都前來捧場。記者實試招牌西多士，西多士有成吋厚，入口軟身，加上牛油，可以自選糖漿或者煉奶，最特別的是裏面無花生醬。按下圖即睇價錢及記者誠實食評🤩👇👇

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