哈迪斯、Wendy's成回憶！6間讀書一定吃過好味快餐　有間港版KFC

70、80後的朋友記得哈迪斯、Wendy's嗎？90年代時期，不少美式快餐店進軍香港，同時本土港式快餐店亦開始冒起，例如被譽為港版KFC的燒雞大王、主打平價中式粉麵的東東雲吞麵等。時移世易，現在只剩下麥當勞、KFC這些連鎖快餐店。《香港01》飲食記者熱數網民6間學生時代吃過好味快餐，排名不分先後。

講起連鎖快餐店，你一定會想起麥當勞及KFC。原來90年代快餐店選擇更多，包括哈迪斯、「得意妹」造型Wendy's、Jack in the Box等。有網民在討論區以「原來哈迪斯當年係咁貴一個餐，唔怪之得咁快收皮」為題，討論在香港消失的快餐店，不少網民都表示懷念哈迪斯的黑椒飯、炸雞及炸薯圈。有一間勁到被譽為港版KFC！點下圖即睇6間讀書時一定吃過快餐😎👇👇

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讀書時代總是會選平價食物，不論是與朋友聚會還是大學莊聚都會睇錢份上，網民熱數80後、90後讀書時代一定吃過的劣食餐廳，包括雞煲火鍋、任食火鍋、平價燒肉。大家都以為已經全線結業的椰林閣、仙跡岩都有份！點下圖即睇10間劣食餐廳😱👇👇

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