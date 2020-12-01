你還記得椰林閣、仙跡岩嗎？80、90後的大家一定吃過這些「學生飯堂」，貪價錢平、質素不差，可惜不少連鎖餐廳旗下的分店都紛紛結業，其中兩間壽司名店更結業收場，令人惋惜。《香港01》飲食記者整理10間讀書時一定吃過的劣食餐廳，即睇下文邊間有回憶！

有網民在網上討論區發帖文，題為「讀緊書一定去過的餐廳」，吸引不少網民踴躍留言。網民提到不少80、90後學生時期經常去聚會、慶功的食店，包括平價雞煲、火鍋、任食燒肉等適合圍爐的食店。其中不少「學生飯堂」現在已越做越頹，有部分可能連你都以為它結業多年。椰林閣、仙跡岩仍然健在？點下圖即睇😱👇👇

+ 7 + 7 + 7

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😎😎同場加映：9個越做越頹商場 90年代潮人蒲點利時沒落 荷里活中心現吉鋪？😎😎

疫情下零售業生意大受影響，網民熱數7個慢慢衰落的商場，包括聯合廣場、尖沙咀百利、利時商場等，現在的人流比鼎盛時期差很多，有些甚至出現多間吉舖，可能不久就會被淘汰！有一個商場曾經有得影貼紙相！按下圖睇邊個商場有份😢😢

+ 3 + 3 + 3

想知哪些商場越做越沒落，立即點擊內文👉👉9個越做越頹商場 90年代潮人蒲點利時沒落 荷里活中心現吉鋪？