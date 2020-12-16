新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）第四波疫情爆發，要對抗病毒和細菌，除了加強個人衛生、戴口罩，常用物品也要加強清潔和消毒，例如港人吃飯時仍機不離手，增加手機黏附細菌和病毒的機會。《香港01》記者整理清潔、消毒手機的方法和步驟，原來只需5個步驟就可以徹底將手機消毒！

智能手機表面光滑，容易成為細菌和病毒的溫床，大家最好定時清潔。不少人都知道可以使用消毒濕紙巾消毒，不過原來很多人都忽略了一個動作！按下圖睇清手機暗藏細菌4大原因😧 以及如何正確清潔手機 👇👇👇

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😱😱 同場加映：第4波疫情｜餐廳11個位置超污糟 這個地方曾被驗出有排泄物污染 😱😱

疫情下出外食飯要特別小心，餐廳內不少位置都容易藏菌，有些位置更是意想不到。例如餐前小食、食物的裝飾品等，全部都是高危的地方。點下圖即睇餐廳11個容易藏菌位置😱👇👇

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