今個聖誕雖然無法出街食飯，但又怎會少得去朋友屋企開派對？不如去一些人氣餅店買些麵包、糕點與好友們分享！SAKImoto bakery嵜本剛在12月22日登陸香港，《香港01》飲食記者為大家整理全港7間人氣餅店，各有招牌值得大家試，更有最抵$12就食到的酸種焦糖蛋撻呢！

【1】SAKImoto bakery嵜本：大阪人氣高級生吐司登陸香港

日本大阪人氣生吐司專門店「SAKImoto Bakery嵜本」剛於12月22日在尖沙咀開業，而且限每位顧客只可買「極美/極生」生吐司各1條、2片28mm style獨立單片裝及1瓶高級果醬，可見對產品相當有信心。在大阪食過的朋友都知道嵜本生吐司香軟又好吃，而且一包難求，點擊圖片睇香港店價錢及買包攻略 👇👇

SAKImoto bakery嵜本 地址：尖沙咀港威商場L3 3208舖 營業時間：星期一至星期日 09:00-21:00

【2】Butter Cake Shop：超人氣限定美食甜品店

最近人氣爆燈的西式餅店當中，不得不提主打傳統美式糕餅的Butter Cake Shop，上午10時營業已有人龍，去到下午有好幾款糕點售罄也是平常事。這間小店原本為網店，限定的實體店則只有9款美食甜品，包括最人氣的蘋果批、三重朱古力蛋糕等、亦有幾款特飲，點擊圖片睇價錢及款式 👇👇

Butter Cake Shop 地址：中環皇后大道中15號置地廣場239號舖 營業時間：10:00-20:00（期間限定至2021年5月）

【3】Bakehouse：必食招牌酸種蛋撻、牛角包

由前四季酒店糕餅主廚開設的Bakehouse，麵包以天然酵母長時間發酵製成，每天新鮮出爐，開業兩年多依然長期大排長龍。Bakehouse更在今年10月底更開了中環Soho分店，再次成為熱話，點擊圖片睇人氣美食及價錢 👇👇

Bakehouse 地址：灣仔大王東街14號地舖 營業時間：星期一至日 08:00-18:00 地址：中環士丹頓街5號嘉彩閣地舖 營業時間：07:00-19:00

【4】Cocolo Tokyo Cake Factory：日本直送青森蘋果批

Cocolo Tokyo Cake Factory早已因香脆的青蘋果批而小有名氣，開在西貢仍吸引不少客人，每月銷量高達5000個！招牌的青森蘋果批來自日本，全部在當地製作後空運到港，至客人落單後才加入吉士醬即叫即焗，新鮮熱辣，點擊圖片睇價錢及值得試的原因 👇👇

Cocolo Tokyo Cake Factory 地址：西貢西貢海傍街9號地舖 營業時間：星期一至五 13:00-20:00；星期六至日 11:30-20:00 地址：灣仔皇后大道東200號利東街地庫1樓B36號舖 營業時間：星期一至日 11:00-21:00

【5】Gontran Cherrier：巴黎最佳牛角包代表

法國知名麵包店Gontran Cherrier登陸尖沙咀K11 MUSEA至今，為一嘗牛角包而排隊的人龍幾乎未消失過。牛角包全部在香港自設的工場製造，確保夠新鮮，點擊圖片睇7款牛角包口味及價錢 👇👇

【6】Lovever Patisserie：全港首家達克瓦茲專門店

達克瓦茲（Dacquoise）起源是17世紀法國宮廷經典點心，使用杏仁粉、蛋白和糖粉製作，搭配不同忌廉餡料，表層酥脆，餡料質感幼滑。小店供應多種口味，較受歡迎的有伯爵茶及抹茶麻糬。網民大讚味道香濃，不會非常甜膩，食多幾個都不會「漏」！點擊圖片睇睇必食甜品推介 👇👇

Lovever Patisserie 地址：灣仔大王東街2至4號安興大廈地下3C號舖 營業時間：星期一至日11:30 - 19:30

【7】品穀：必試25層牛角包

品穀由90後的兩個男生創辦，一人負責麵包，一人負責甜品。負責麵包的Andrew曾到日本東京藍帶學院學習無添加的烘培技術，全店的麵包都使用法國麵粉製作，天然無添加。至於店舖的招牌，就有25層牛角包，點擊圖片睇必食包點價錢 👇👇

品穀 地址：灣仔太和街10-20號福和大廈地下B舖 營業時間：星期一至日08:00-20:00 地址：佐敦白加士街61號地鋪 營業時間：星期一至日 08:00-20:30；星期日 10:00-20:30 地址：荃灣大河道100號海之戀商場地下G18號舖 營業時間：星期一至六 07:30-21:00；星期日 09:00-21:00

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😭😭😭 同場加映：2020回顧疫情下12個新飲食習慣 餐廳門口先探熱 擺酒都可以外賣 😭😭😭

除了食店難捱，一波接一波的疫情，一次又一次的禁堂食、限人令亦令大家改變了不少。雖然已經習慣飯前用酒精搓手液消毒雙手，但真的無法習慣見少了朋友，點擊圖片睇12個疫情下改變的飲食習慣 👇👇

+ 4 + 4 + 4

誰想過連擺酒都會變外賣？點擊全文睇大家改變了的飲食習慣 👉👉2020回顧疫情下12個新飲食習慣 餐廳門口先探熱 擺酒都可以外賣