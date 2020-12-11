大快活繼原煲焦香煲仔飯外賣之後又有新搞作，這次推出了$9花旗參麥冬燉雞湯，而且獲得不少網民好評。《香港01》飲食記者實試認為CP值高，並為大家總結值得一試的3大原因。

大快活早前推出只售$9的花旗參麥冬燉雞湯，有網民飲過就在網上分享，更有10分滿分的評價。

網民「M子霹靂狂龍」分享圖片

網民「M子霹靂狂龍」早前圖文並茂分享：「啲蔘味好重，雞味濃，9蚊真係CXS！」相中的燉湯望落超足料，記者立即外賣實試，點擊圖片睇記者誠實食後感及值得一試的原因 👇👇

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