疫情關係港人更注重食肆的衞生，近日就有網民在連鎖酒樓飲茶時，發現點心有曱甴！

有網民於Facebook「香港突發事故報料區」內貼出2張照片，指在1月6日下午1時左右，惠顧上環海港酒家，其中一籠點心上有曱甴。照片所見，疑是曱甴屍體掛在千層糕上，令人倒胃口。👇👇👇事主疑似咬後才發現？按圖看帖文及照片👇👇👇

網民恥笑：限量版養生千層糕

此帖一出，即引來大量網民留言，有的大呼嘔心，有的卻恥笑：「限量版」、「夠補身」，更為這道「特色點心」取名為「養生千層糕」。👇👇👇有留言估出事原因是廚房做漏一個清潔步驟？按圖看更多啜核留言👇👇👇

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海港飲食集團：每星期滅蟲

《香港01》飲食記者向酒樓所屬的海港飲食集團查詢，回應指沒有收到相關投訴，強調每星期均有安排專業清潔公司進行滅蟲，而且一直未有蟲患報告。

有關千層糕出現曱甴的問題，集團解釋：「由於製作千層糕要多重精巧手作工序，過程中不會有蟲物滲入其中；觀乎圖片所見蟑螂的完整形態，其一可能是蟑螂因躲避殺蟲藥而藏匿到食具如點心蒸籠的夾縫位置（因食具不能施藥），但在蒸煮時遇熱跑到糕點上而造成。惟圖中蟑螂似是附在已撇開的糕點上，則難以解釋。」

集團表示將會督促清潔公司加強現時的滅蟲工作，並著出品部同事多檢查食具衛生情況。

🍽️同場加映：靠食物增人緣🍽️

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