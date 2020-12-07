12月2日新開的歷山酒店瑰麗堂皇，所供應的生蠔自助餐本是全城期待的buffet之一，可惜新張數天已經負評不絕，「中伏」評論「洗晒版」，連飲食界著名YouTuber Alfred Chan都怒數其劣項！

《香港01》飲食記者整理了網民的9大指控，了解這間餐廳有多「伏」，並得到酒店方面的回應。

歷山酒店由李嘉誠的長江實業集團旗下開設，酒店內第一間餐廳——歷山餐廳於12月2日才正式開張，主要供應午市及晚市自助餐，和下午茶套餐。自助餐有生蠔、鴨肝、龍蝦等食物供應，價錢方面午市$388起，晚市則$628起，屬於中高價位的buffet。

歷山酒店位於北角城市花園道32號（近炮台山），其中的歷山餐廳以供應自助餐為主的。（黃寶瑩攝）

本令不少人期待的最新自助餐，卻在開業後一星期不夠，便劣評如潮。多位網民在Facebook群組「香港自助餐夾食集中討論區」、「自助餐/放題/飲食/酒店優惠情報分享」等發文大呻吃後「中伏」，控訴餐廳多個問題。👇👇👇按圖看歷山自助餐環境及食物款式👇👇👇

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網民評歷山自助餐9大伏位

經常拍攝食評的飲食界YouTuber Alfred Chan，在品嘗歷山自助餐後狠批「完全唔合格」，並指這間是他拍過香港眾多自助餐之中最差的一間，在短片中品評多款食物味道差，refill速度慢等等。

YouTuber Alfred Chan評指歷山酒店自助餐質素不合格。（YouTube截圖）

另有網民在社交網站慨嘆：「間酒店靚到咁，真心想像唔到可以咁難食」，又直指餐廳是「宮殿級大排檔」、「金玉其外，敗絮其中」等，更有人比喻「似足東莞」、「感覺像食緊旅行團餐般」、「熱食比茶餐廳還差」！等究竟自助餐犯下哪些錯，令如此多網民唾棄？👇👇👇按圖看歷山自助餐9宗罪👇👇👇

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歷山酒店：已替換廚房團隊

《香港01》飲食記者向歷山酒店查詢，酒店表示已收到賓客的直接反饋，十分關注事件，並已馬上作出相應調整及改進：「我們的廚房團隊已進行必要的替換。我們將確保食物質素有明顯改進及加快自助餐食品的補充。」酒店又補充，根據各級經理近日視察，已收到賓客的正面評價，他們會繼續聆聽意見並改善自助餐服務。

🍽️同場加映：任食放題共鳴事🍽️

無論吃自助餐還是日式放題，總會有不少令人越吃越激氣的事，例如經常漏單等等。如果你時常惠顧任食套餐，以下事項你應該會有共鳴。👇👇👇按圖看吃放題的10個回憶👇👇👇

如果吃不完食物，為免被罰，臨走還會做一定事？想看全部10個共鳴請按➡️【任食放題叫刺身永遠唔啱數？盤點10件放題共鳴事 會漏單是常識吧】⬅️觀看全文