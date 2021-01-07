2021年1月更新｜周末想同姐妹一齊high tea傾下計，但又不太喜愛三層架下午茶？各大酒店紛紛推出下午茶自助餐優惠，當中有buffet主打士多啤梨做主題的下午茶，又有芝士主題，想食刺身、Pizza都有！《香港01》飲食記者精選酒店下午茶自助餐優惠，包括Novotel、帝京、Cordis、康得思等酒店。

*以下内容及價錢為發稿日當日資訊，因應疫情酒店或有特別安排，以酒店方最終決定爲準。*

【1】Hyatt Regency——近期大熱Tea Buffet

尖沙咀凱悅酒店原來都有推出下午茶自助餐，而且最近成爲網上討論度最高的Tea Buffet！有專人即席煮熱食，也有多款甜品！

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尖沙咀凱悅酒店 地址：九龍尖沙咀河內道18號 電話：2311 1234

【2】百樂酒店——士多啤梨主題75折優惠

百樂酒店在1月5日至3月31日推出「粉紅草莓國度」下午茶自助餐，有草莓什果鮮蝦沙律、蜜桃草莓甜酸骨等鹹點，更無限供應橙汁和果汁。

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+ 12 + 12 + 12

百樂酒店 地址：香港九龍尖沙咀 漆咸道南61-65號 電話：2731 2100

【3】帝京酒店——多款士多啤梨主題甜點

帝京酒店推出士多啤梨主題的「草莓伊甸園下午茶自助餐」下午茶自助餐，有冷盤、熟食等供應，用上分別來自法國、日本、韓國的士多啤梨，製作多款鹹甜點！

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帝京酒店 地址：九龍太子道西193號 電話: 2928 8822

【4】JW萬豪——一星期七日都供應

不少下午茶自助餐都只在星期六日、公眾假期供應，而JW Marriott則一星期七日都供應！壽司刺身、芝士冷盤、新鮮沙律及各類特色美食都十分吸引！

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JW Marriott酒店 地址：香港島金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【5】Marco Polo——勁食12款朱古力甜品

Marco Polo馬哥孛羅酒店的一月二月下午茶自助餐，以朱古力爲主題，可以任食朱古力甜品，更可無限添飲果汁解解膩。

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馬哥孛羅香港酒店 地址：尖沙咀廣東道3號 電話： 2113 0088

【6】 諾富特東薈城酒店——芝士主題

諾富特東薈城酒店推芝士主題下午茶自助餐，鹹點超多，有韓式炸鷄、有近15款的雜錦芝士盤等，當中黑松露芝士意粉是必試，在大塊原個帕爾馬芝士上即刻熱炒！

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+ 2 + 2 + 2

諾富特東薈城酒店 地址：香港東涌文東路51號 電話：3602 8808

【7】港威酒店——必吃芝士噴泉、海鮮

港威酒店餐廳Three on Canton推出下午茶自助餐，有冷盤、車打芝士噴泉、壽司等，也有多款甜品提供！飲品方面會輪流供應兩款果汁，同樣可以無限添飲。

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港威酒店 地址：尖沙咀廣東道13號 電話：2113 0888

【8】康得思酒店——超Cute小熊貓主題

Cordis推出週末小熊貓主題下午茶自助餐，逢星期六日及公眾假期才有！當中美食有蝦多士、章魚小丸子等特色各地美食，甜品方面更有大熱的古早味台式芋圓！有方法更可以有75折！

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香港康得思酒店 地址：旺角上海街555號 電話：3552 3388

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Rosewood、St Regis、四季、半島等等多間酒店都成爲不少人常去之地，就算沒有時間Staycation，都會去吃個下午茶，與朋友聊聊天喝杯茶。不過個個都去下午茶，又是否個個都懂得怎樣吃下午茶？

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