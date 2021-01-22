撰文： 許慧恩 最後更新日期： 2021-01-22 14:14

泰國曼谷人氣餐廳Lady Nara進駐尖沙咀！Lady Nara主打融合泰國元素的西餐，加上精緻的裝潢及佈置，成為近期熱話餐廳。尖沙咀海港城最近進駐不少新餐廳及cafe，包括打卡咖啡店Cupping Room Coffee Roasters、米芝蓮坐鎮的意大利餐廳Da Filippo、日本米芝蓮日山壽喜燒！

【1】少女心爆棚唯美粉紅色泰國cafe@Lady Nara

來自泰國曼谷的Lady Nara主打泰國風味西餐美食，尖沙咀分店以唯美粉紅色及復古綠色為題，裝潢充滿少女心，包括打卡必備的藤製鞦韆梳化、孔雀藤椅、療癒系的綠色植物，整體環境舒適又寫意。想睇維港海景？圓拱形落地大窗口座位最適合打卡，不妨約閨密飲下午茶兼賞海景。想知香港限定美食、限量發售甜品是甚麼？點下圖即睇😍👇👇

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Lady Nara 地址：尖沙咀廣東道 3-27 號海港城港威商場 3 樓 3303 號店 營業時間：星期一至日 11:30 - 22:00

【2】超大落地玻璃窗歎海景@Cupping Room Coffee Roasters

維港海景cafe又點只一間！Cupping Room Coffee Roasters是本地有名精品咖啡店，分店大部分位於港島，最近更進駐海港城。新分店提供咖啡及輕食，包括最近新推出的薑餅芝士蛋糕。店內的最大打卡位是圓拱形落地大玻璃窗，站在窗前歎咖啡可以飽覽維港海景！想知甚麼時段前去打卡最靚？有甚麼打卡貼士？點下圖即睇🤩👇👇

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Cupping Room Coffee Roasters 地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海洋中心3樓309號舖 營業時間：星期一至日 11:00 - 20:00

【3】米芝蓮星級大廚傳統意大利菜@Da Filippo Trattoria

由米芝蓮星級意籍主廚主理的意大利餐廳Da Filippo，主打傳統意大利菜式，包括手工意大利麵及手工薄餅、意大利飯等。店內的意大利麵是每日新鮮手工製，包括經典肉醬扁意粉、經典卡邦尼意粉等，麵條做到掛汁效果。手工薄餅使用自家培植酸麵種製作，非常講究。其中一款薄餅賣相超矜貴！點下圖即睇😍👇👇

Da Filippo Trattoria 地址: 尖沙咀廣東道 25 號海港城港威商場 3 樓 3203-3204A 號舖 營業時間：星期一至五 8:00 – 22:00、星期六及日 11:00 – 22:00

【4】日式爐端燒居酒屋歎維港海景@幸・匠燒

日式爐端燒居酒屋幸・匠燒進駐海港城，餐廳的的裝潢參照日式鳥居、神社為設計靈感，猶如一秒飛到日本旅遊！居酒屋提供各式串燒、刺身、受及天婦羅等日式料理，午市套餐由$188起，包前菜、頭盤、味噌湯等，更設有小型酒吧，由酒吧師傅即場調製雞尾酒。點下圖即睇招牌燒烤美食🍤👇👇

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幸・匠燒 地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈4樓OTE402號舖 營業時間：星期一至五 12:00 - 18:00 星期六至日 11:30 - 18:00

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😍 同場加映：全港3大落羽松打卡勝地 😍

港版加拿大湖景交通方便@青衣公園

被譽為「港版加拿大湖」的青衣公園，公園內的落羽松終於開始轉紅！鄰近港鐵青衣站只有10分鐘路程的青衣公園，設計走歐陸式庭院風格，人工湖旁邊種植了一大排落羽松，天清氣朗的日子，湖面倒影出大片披上金黃色外衣的落羽松樹影，置身其中感覺寫意。哪個位置影落羽松最靚、最壯觀？點下圖即睇落羽松轉紅情況🍁🍁👇

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