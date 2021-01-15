油塘鯉魚門都有壁畫藝術村！鯉魚門近天后廟附近出現多幅七彩繽紛的壁畫，描繪出鯉魚門一帶的景色及日常，充滿童趣。《香港01》旅遊記者精選鯉魚門一日遊5大好去處，包括文青必去鯉魚門燈塔、鯉魚門石礦場賞日落、打卡金黃蘆葦草美景，最後歎海鮮、街坊口碑泰國菜小店。

【第一站】🌊綠色三角燈塔配海景@鯉魚門燈塔

進行鯉魚門三家村後穿過鯉魚門休憩公園，旁邊見到一個小石灘，鯉魚門燈塔就在前方。燈塔建於岩石上，不同於平日常見的白色燈塔，這個綠色燈塔呈三角形，非常特別。不少人站在燈塔下的大石上擺pose影相，記者建議大家站在石灘上打卡，配合遠處大海景、朦朧的天色，自然拍下充滿憂鬱感的照片。點下圖即睇燈塔位置、打卡技巧📸👇👇

【第二站】🎨舊日鯉魚門主題壁畫@鯉魚門壁畫藝術村

天后廟附近有一條壁畫藝術村，由一班義工一手一腳繪畫出多幅色彩繽紛的壁畫，以觀塘、鯉魚門一帶的日常為主題，繪畫出舊日鯉魚門的故事，例如礦場採石、燈塔指引船隻航道、度海泳的畫面。點下圖即睇壁畫內容有幾豐富😍👇👇

【第三站】🌅打卡金黃蘆葦草、賞日落@鯉魚門石礦場

芒草、紅葉影到悶？鯉魚門石礦場有大片酷似芒草的金黃蘆葦草，加上充滿荒廢感的岩石群、破爛的石屋、大片荒蕪的雜草，配上黃昏時日落景就最有秋冬蕭瑟感。通常大家都會在岩石牆前、蘆葦草堆中影相，營造自己在自然下變得渺小的感覺。不過有些人大膽地走上爛石屋打卡，記者建議另一個安全的打卡位。想知道哪些打卡位更靚？點下圖即睇😍👇👇

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【第四站】🍣歎高質日式料理兼大海景@三家村水產

去鯉魚門點可以不吃海鮮！位於碼頭的三家村水產主打日式浜燒，同時供應時令海產、刺身、壽司等日式料理。店內有個超大玻璃窗，黃昏時段可以做窗口位看著夕陽及海景歎日式美食。店內不定時會推出限定美食，點下圖即睇

三家村水產 地址：油塘鯉魚門崇信街三家村渡輪碼頭東翼 電話：2660 8798

【第五站】😋街坊小店高質泰國菜@榶意泰式粉麵

被連鎖食店包圍的油塘，原來有一間深受街坊歡迎的隱世泰國菜小店。榶意泰式粉麵主打海南雞飯、泰式車仔麵，三、四十蚊就有交易，性價比高。以為小店就會質素差？海南雞飯油飯底夠香，雞肉大件又嫩滑，醬汁蒜香齊備，連冬瓜湯都不過50蚊，抵食。街坊推介一款餸菜必點，點下圖即睇😋👇👇

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榶意泰式粉麵 地址：油塘中心嘉發商場6-7號舖 營業時間：08:00-21:00 電話：2717 4839

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