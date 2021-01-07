最近粉嶺流水響水塘成為港人熱門郊遊打卡勝地，湖邊一字排開的橙黃色落羽松及白千層，加上「天空之鏡」美景，吸引不少市民前去影相打卡。除了流水響水塘，香港還有多個地方有得睇落羽松紅葉，包括歐陸式建築風青衣公園、中大未圓湖。

【1】落羽松倒影形成「天空之鏡」@流水響水塘

粉嶺流水響水塘有「森林中的天空之鏡」美譽，澄澈又平靜的湖面倒影出慢慢變成橙紅色的落羽松及翠綠的樹林景，成為拍攝「天空之鏡」勝地。一字排開的橙黃色落羽松甚有氣勢，驟眼看去有種加拿大湖景feel！點下圖即睇最新落羽松轉紅情況😍👇👇

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流水響水塘 交通方法：港鐵粉嶺站轉乘52B小巴，於流水響道與鶴藪道交匯處下車，沿流水響道向流水響水塘步行至流水響水塘郊野公園護理員站崗旁入口。

【2】港版加拿大湖景交通方便@青衣公園

被譽為「港版加拿大湖」的青衣公園，公園內的落羽松終於開始轉紅！鄰近港鐵青衣站只有10分鐘路程的青衣公園，設計走歐陸式庭院風格，人工湖旁邊種植了一大排落羽松，天清氣朗的日子，湖面倒影出大片披上金黃色外衣的落羽松樹影，置身其中感覺寫意。哪個位置影落羽松最靚、最壯觀？點下圖即睇落羽松轉紅情況🍁🍁👇

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青衣公園 地址： 青衣青敬路60號 交通方法：港鐵青衣站出口穿過青衣城，按商場指示牌前往接駁青衣公園天橋，穿過天橋後就到達青衣公園。

【3】近10棵落羽松染成一片紅海@中大未圓湖

每逢秋冬時節，中大崇基學院未圓湖會出現一片紅海，近10棵金黃、橙紅一片的落羽松，吸引不少市民特意前來賞紅葉。落羽松旁邊有一個古色古香的小涼亭 —— 獅子亭，拍照時不妨將涼亭攝入鏡頭，趣意盎然。想搵個位置浪漫賞紅葉？點下圖即睇3個賞紅葉好地方🍁👇👇

中大未圓湖 地址：香港中文大學崇基學院內眾志堂和嶺南體育場之間 交通方法：港鐵大學站C出口出，右轉經過嶺南運動場旁邊小徑步行至未圓胡。

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