新年活動︱Switch新減肥Game　BBQ神器加新版UNO　在家抗疫過牛年

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-02-03 17:00

農曆新年將至，不過今年受疫情所困，外出或聚會也會受到限制，但假日在家總要找到好玩的活動，過一個有趣的新年！今次就為大家推介最近熱門的活動，適合一家大細歡渡新年！

今年農曆新年受疫情所困，假日在家總要找到好玩的活動，過一個有趣的新年！（unsplash）

新年活動推介1：在家搞小型BBQ

在家BBQ 必備—Delonghi 燒烤爐 CGH912C

農曆新年除了吃團年飯外，天氣清爽也非常適合BBQ！出名性價比高的電器品牌De’Longhi推出一款室內適用的燒烤爐，備有獨特的Durastone陶瓷塗層，可移動式燒烤架和烤盤上的大烹飪表面均勻加熱，功能多。在家也能輕鬆地烹製多汁的牛扒、完美的烤魚和美味的串燒等美食，一家大細享受燒烤的樂趣！

新年活動推介2：Switch新運動Game 減肥消脂必備

任天堂的Switch遊戲機熱潮仍然，之前推出過不少減肥運動遊戲，如Ring-fit、Just Dance等一直都極高人氣！最近另一新推出的打拳減肥遊戲Fitness Boxing 2亦是相當有話題性，透過不同音樂和節奏感的打拳動作，鼓勵玩家活躍地運動起來，可讓1-2人同時參與遊戲，實在是新年消脂必備！

新年活動推介3：新版UNO 最啱一家大細玩

相信大家都玩過經典的紙牌遊戲UNO，它的受歡迎程度十分高，皆因適合任何年齡參與。早前推出的UNO FLIP是UNO的新改版，適合2-10人一齊玩，過年時可以讓小朋友消磨半天。今次新玩法是連紙牌的背面都可以玩，正面牌和原版UNO一樣，但背面則有另一組色系的牌組，增加了功能牌，令遊戲過程更富樂趣。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/03）

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