撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-02-10 06:00

新年好去處｜疫情關係，相信大家都已經很久沒去旅行！本地有多個農莊，提供摘生果、餵動物等多種休閒活動，今年農曆新年都會照常開放，讓大家遠離繁囂，在本地來個小旅行！

不少人到台中都會去清境農場餵餵綿羊，與大片草原合照，呼吸新鮮空氣。其實在香港都可以有相同的體驗！本年農曆新年期間，本地有不少農莊都對外開放，大家可以進內摘水果、餵動物！不僅可以玩，而且超級「打卡able」！

【1】信芯園——最新劍蘭花海打卡

信芯園於五六月有向日葵盛放，日前則有百合花海吸引不少人打卡，原來最新打卡位是一大片的劍蘭！據負責人信哥所講，現時場内花田都是劍蘭爲主，過後會再次換為百合，而因爲百合、劍蘭都比較脆弱，所以不設落田打卡，不過在田旁邊打卡也甚具異國風情！

👇👇👇即刻睇7大最新打卡位👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

【交通資訊】 大家可以於元朗港鐵站乘坐巴士76K或紅色小巴17號，在「石湖圍」下車後，沿大水坑步行進內，沿途會有寫著「花田」的紙指示方向。 大家又可於元朗站坐的士直入「小磡村信芯園」，到達小磡村口，會見到「駿昇貨櫃場」，可以指示的士司機靠左沿路直入至信芯園門口，車費約80元。

【2】有機薈農莊——親親羊駝

位於錦田的有機薈低碳農莊主打菠蘿，出售不少菠蘿為主題的食物、飾品，去年引入四隻羊駝，立刻成為園內Super Star生招牌，不少人專程到場與羊駝親密接觸，頭貼頭影相無難度！除了羊駝，大家還可以在這裡餵山羊、兔子。

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

【有機薈低碳農莊菠蘿園】 地址：錦田四排石村39號開放時間：星期一至日10:00－18:00 交通：西鐵錦上路站A出口步行約5分鐘 查詢電話：5579 2178

【3】朗屏士多啤梨葡萄園 摘士多啤梨、拔蘿蔔

位於大棠的朗屏士多啤梨葡萄園，記者致電查詢，園主指現時已有士多啤梨收成，也有蘿蔔、車厘茄和涼瓜可以摘！除了摘生果，朗屏士多啤梨葡萄園養有幾隻小豬、小羊，在這裡可以購入飼料餵飼他們，近距離接觸。

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

【朗屏士多啤梨葡萄園】 地點：元朗大棠路大棠村 電話：9251 8926 開放時間：星期一至日 08:00－18:00 收費： 無須入場費，摘水果需逐磅收費，士多啤梨$90/磅 Facebook：朗屏士多啤梨葡萄園

【4】大棠有機生態園 騎馬、摘士多啤梨

大棠有機生態園本身入場需要付入場費，想再玩其他東西例如摘士多啤梨、燒烤、騎馬、彈床、遊戲車等就要另外加錢。場内仍然有士多啤梨、百香果可以採摘，小朋友更可以滑草！

👇👇點擊睇價錢👇👇👇

【大棠有機生態園】 地點：香港新界元朗大棠山道十一號 電話： 2470 2255 開放時間：星期一至日 09:00－18:00

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

💡同場加映：情人節2021｜6間無敵海景浪漫餐廳推薦 低至人均$390歎三道菜💡

【1】Hue——大玻璃飽覽維港

Hue最著名就是巨型玻璃窗，可以一覽維港景色！今年情人節推出全日供應的四道菜套餐，烤比目魚、西冷等主菜都是必試！

仲有一間低至390元食到三道菜，想知全部海景餐廳？點擊看全文！【情人節2021｜6間無敵海景浪漫餐廳推薦 低至人均$390歎三道菜】