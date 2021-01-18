2021年《香港澳門米芝蓮指南》將於1月27日公佈，而今日（18日）就率先公佈「必比登推介」名單，香港有63間餐廳上榜，即刻睇睇有甚麽餐廳！

米芝蓮就聽得多，其實除了米芝蓮星級推介，近幾年都有「必比登推介」名單，代表400元以下可享受三道菜式的餐廳，因此名單上的餐廳大多都是更平民化、更容易負擔的美食！今日（18日）米芝蓮就率先公布「必比登推介」，當中香港有63間餐廳上榜！

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與上年比較，最新上榜的有七間餐廳，當中西環的阿元來了更是經常排長龍的台灣菜！另外更有位於天后的「八寶清湯腩」、沙田的「好湯好麵」等新貴上榜。即刻睇睇這幾間餐廳的招牌菜！

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💡💡酒店業被逼做本地客？前職員9點反駁：佢哋當Staycation客係乞兒💡💡

一位曾經於酒店餐飲部門任職的前職員就在Facebook發長文，反斥酒店方面配套不足之餘，更當本地Staycation客人是乞兒。貼文一出令不少人共鳴，紛紛分享留言，Like數僅僅兩天就已經過千！

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