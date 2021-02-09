撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-02-09 16:32

情人節2021｜今年全年都無法外遊，不如就趁情人節食餐好！精選情人節當天靚景又包酒類任飲的餐廳，全部千元以内有交易，來個輕奢情人節！

【1】The Lounge——豪華香檳早午餐

位於JW Marriott酒店大堂的餐廳The Lounge情人節推出節日早午餐，可以任飲酩悅（Moët & Chandon）香檳，以及享用帝王蟹腳、波士頓龍蝦、魚子醬鴨肝、西班牙黑毛豬火腿、北京填鴨等！

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The Lounge 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店大堂 電話：2810 8366

【2】Oyster and Wine Bar——食靚蠔歎酒

位於喜來登酒店18樓的蠔酒吧Oyster and Wine Bar，今個情人節客人點滿指定金額的A La Carte單點食品，就可以加錢配半打生蠔及任飲香檳！

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Oyster and Wine Bar 地址：尖沙咀彌敦道20號香港喜來登酒店18樓 電話：2369 1111

【3】意寧谷及懷歐敘——玫瑰香檳任飲

位於Conrad港麗酒店内的兩間餐廳意寧谷及懷歐敘，聯合推出情人節Brunch，除了可以想用多款芝士、烤肉、手造意大利麵、海鮮等，亦可以單點阿拉斯加蟹肉奄列、海鮮拼盤等招牌美食，另更包巴黎之花玫瑰香檳任飲。

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意寧谷及懷歐敘 地址：金鐘金鐘道88號港麗酒店8樓 電話：2822 8803

【4】FUMI——北海道鱈場蟹半自助餐

日本餐廳FUMI情人節推出北海道鱈場蟹半自助餐，可以自選一款主菜如安格斯牛小排、吞拿魚腩丼飯等，而其他沙律、刺身、炸物、燒物等等則為任食。

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FUMI 地址：中環德己立街30-32號加州大廈6樓 電話：2328 3302

【5】Harbourside Grill——超靚海景送GUERLAIN

Harbourside Grill出名海景超靚，今年情人節推出五道菜周末午餐，由11:30開始供應，每位女性顧客更可以獲贈GUERLAIN蜂皇系列護膚品套裝！

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+ 2 + 2 + 2

Harbourside Grill 地址：尖沙咀海港城海運大廈4樓OTE 401號舖 電話：2619 9100

【6】The Optimist——西班牙美食

The Optimist主打西班牙北部美食，有經典脆炸龍蝦薯餅、波士頓龍蝦燴飯、烤羊臂等，另外更有大熱巴斯克芝士蛋糕！

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The Optimist 地址：灣仔軒尼詩道239號地下至2樓 電話：2433 3324

【7】龍蝦吧——食肉獸必去燒烤主題

港島香格里拉大酒店内的龍蝦吧Lobster Bar & Grill，今個情人節推出「情人節英式烤肉午餐」，三道菜套餐可以自選前菜、主菜及甜品，包任飲雞尾酒Bloody Mary，如果想任飲其他紅白酒及香檳，就要額外加錢。

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Lobster Bar & Grill 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場二座港島香格里拉酒店6樓 電話：2820 8560

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【1】Hue——大玻璃飽覽維港

Hue最著名就是巨型玻璃窗，可以一覽維港景色！今年情人節推出全日供應的四道菜套餐，烤比目魚、西冷等主菜都是必試！

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