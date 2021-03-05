撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-03-05 15:36

雪糕幾乎人人都愛，最近在Facebook更出現「香港雪糕關注組」群組，網民經常分享至愛雪糕和各款雪糕的食評。雪糕款式多到數不完，不小心隨時中伏，因此最近有網民在群組裡邀請大家分享心目中最難食的雪糕，引起熱烈討論。《香港01》飲食頻道記者精選了當中8款，包括80、90後的童年回憶Viennetta千層雪糕！

Viennetta千層雪糕早前再次引入香港，引起搶購熱潮，不過很多網民都表示味道不如當年。（ig @ gogoanna329）

8款雪糕中，幾款Häagen-Dazs和Dreyer's口味都有份，網民認為香精味過重，更有一款似藥油味，聽到都唔開胃！另外亦有兩款樂天雪糕被網民批評是失敗作，立即按圖睇睇網民熱數8大中伏雪糕😨👇👇

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🤩🤩🤩同場加映：珍珠奶茶熱量Top15🤩🤩🤩

除了雪糕，珍珠奶茶亦很受歡迎，但這款邪惡的台式飲品一杯的熱量絕對不容小覷。台灣營養師高敏敏最近在Facebook上整合了15間珍珠奶茶店的熱量，包括香港都有的天仁茗茶、貢茶、春水堂、茶湯會、Coco、翰林茶館等。😲😲😲最高熱量的品牌和最低的竟然相差一倍有多？立即按圖睇睇15大珍珠奶茶店的熱量高低👇👇👇

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💡同場加映：熱數10款零食拆到躁底💡

當你滿心歡喜要品嚐美味之際，拆開包裝卻遭遇重重難關，難免感到崩潰。台灣及香港網民都分享了不少令他們拆到躁底的零食，有弄到雙手都是油的，更有一種會發生流血事件！立即按圖睇睇10種零食包裝的崩潰瞬間😒👇👇

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