撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-03-11 16:53

香港的新咖啡店一間接一間，最近更吹起一陣復古風，各區先後出現不少走懷舊路線的Cafe，《香港01》飲食頻道記者精選了九龍4間主打舊式風格的Cafe小店，港式和日式都有，裝修超有Feel，趕快約好姐妹去打卡！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】婆婆珈琲屋 —— 日系懷舊風、超靚餐具

小店走日系復古風，以啡色木系為主調，而且有大片玻璃窗，店內自然光充足，影相超靚。如果想坐窗邊位打卡，記得提早book位！食物方面，以定食為主，有冷熱盤選擇，冷盤有5款選擇，熱盤則有8款，有薯餅、明太子手羽、鰻魚等，還有最IG-able的富士山明太子飯糰。食物用上超美餐具盛載，夠晒賞心悅目！

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婆婆珈琲屋 地址：尖沙咀彌敦道176號The Nate 1樓 營業時間：星期一09:00 - 22:00，星期二至四12:00 - 22:00、星期五至日09:00 - 22:00

【2】Cofflow Coffee —— 懷舊港風、舊式通花鐵閘

深水埗近年聚集了越來越多的咖啡店，最近有一間小店加入，走舊時香港風，彷彿走入了時光隧道。門口是舊式通花鐵閘，地板和牆壁亦鋪滿復古磚，充滿老香港情懷。小店供應數款咖啡和甜品，比較特別的是蜜糖咖啡和Hotcake，Hotcake即叫即製，面層鋪上雜莓和食用花，底層加入了碎果仁，豐富整體口感和味道，網民亦大讚蛋香味濃、口感鬆軟！

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Cofflow Coffee 順流精品咖啡 地址：深水埗黃竹街2C號地舖 營業時間：星期一至日10:00 - 18:00

【3】楓子珈琲 —— 必試斑蘭咖央椰子戚風蛋糕

小店位於太子楓樹街，因此名叫「楓子珈琲」。門口以啡色木頭設計，右邊放上兩張大椅子，後面的玻璃印著店名，吸引不少人坐下打卡。店內裝修充滿復古氣息，擺放著各種舊式傢俱，梳化位則是熱門的用餐位置。小店除了是一間咖啡店，亦是一間烘焙店，蛋糕全部自家製作，當中必試斑蘭咖央椰子戚風蛋糕和每天限量製作的可麗露。

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楓子珈琲 地址：太子楓樹街5號南楓樓地舖 營業時間：星期二至日12:00 - 19:00（星期一休息）

【4】呼吸星球 —— 必食慢煮A4石垣和牛

小店由石硤尾搬到土瓜灣，新店走日系復古風，店內放滿懷舊玩具和擺設，每個角落都非常適合打卡。Cafe除了供應咖啡和甜品外，還供應慢煮A4日本石垣和牛，和牛由店主直接在石垣島牧場原隻購入，值得一試。不過要留意，逢星期一及五都是「打啡日」，只供應咖啡及甜品餐點。

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呼吸星球 地址：土瓜灣馬頭角道91號地舖 營業時間：星期一至日11:00 - 21:00

雖然疫情暫時有放緩跡象，但出街食飯依然要戴好口罩。現時口罩已經成為穿搭的一部分，市面上有多款七彩繽紛的口罩，更有不少可愛卡通款式，包括Kakao Friends、LINE FRIENDS、姆明、柴犬等，很多都是壓花設計，特別之餘又夠低調，按圖即睇15款卡通口罩的規格及價錢😍👇👇

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🤔🤔🤔 同場加映：網民熱數10間吹大咗過江龍 🤔🤔🤔

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」去年登陸香港後人氣持續高企，不斷在各區開設分店。不過連登討論區有網民就認為這間壽司店被過於吹捧，味道其實非常一般，引來一眾網民留言附和。Five Guys亦是另一個網民認為被「吹大咗」的過江龍餐廳，很多網民都認為漢堡包的麵包更又濕又稔。記者整理了10個網民熱數的名過於實過江龍餐廳立即按圖睇睇🙄👇👇

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