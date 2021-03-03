自助餐任食魚子醬是假貨？YouTuber Alfred教一招認英文字分真假

撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-03-03 15:24

出街買一瓶魚子醬太貴，去到自助餐可以任食一定好抵？那麼你就錯了！因為自助餐上食到的「Avruga」原來不是真正魚子醬！著名美食YouTuber Alfred Chan在最新一段影片內容教大家用一招分辨真正魚子醬，讓網民大讚「學到嘢！」

自助餐「魚子醬」可能並非大家所想的真魚子醬呢？到底如何分辨？（Alfred Chan YouTube影片截圖）

見到自助餐有「魚子醬」就雙眼發光？但大家有沒有想過此「魚子醬」並非大家所想的真魚子醬呢？Alfred Chan近日上載去高級歐陸餐廳Hugo's歎Brunch的最新食評，當中有近5分鐘都是詳細講解魚子醬的知識，令大班網民留言「長知識了」。那麼到底自助餐的「魚子醬」真身是什麼？點擊圖片睇Alfred教大家如何分辨真假魚子醬 👇👇

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