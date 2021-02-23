撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-02-23 18:54

世間上真的有永不過期的食物嗎？不少家庭的廚房之中總有一支半支放到過期都仍在使用的調味料，坊間亦有流傳蜜糖及午餐肉等不會過期，因此《香港01》飲食記者邀請化學博士鄺士山（Dr.K Kwong）為大家揭開12種食物的「真實壽命」。

大家在廚房都不難發現過期但仍在使用的調味料，特別是豉油和醋，而鹽和糖更是萬年不換的必需品，外國網站更流傳「永不到期食物清單」，但它們到底可以放幾耐？對此，相信大家都充滿疑問。記者請了Dr.K Kwong揭開這些食物的保存期，而午餐肉公司亦有保存期的一套說法，點擊圖片睇睇12種食物的「真實壽命」 👇👇

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除了調味料等，大家日常見到的蒜頭、薯仔，以至較少吃的芋頭都會發芽，但大家又知道哪種能吃？哪種不能吃嗎？薯仔發芽後就要整個扔掉嗎？大家又知道嗎？點擊圖片為你解答8種食材發芽後是否能吃 👇👇

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