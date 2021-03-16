撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-03-16 17:09

即食生蠔｜最近大熱的盒裝即食生蠔全城瘋搶！市面上有多個地方可以買，到底應該怎樣挑選？甚麽時候是盛產期？

最近各間凍肉店、街市魚檔都有一盒盒的即食生蠔販售，更掀起一波搶購潮，個個大讚好食，不過又有網民指出自己在進食之後肚子痛，懷疑是開殼後的生蠔不夠新鮮所致。

現時大熱的盒裝生蠔，有多款包裝。（網上圖片）

到底這一批盒裝兵庫縣板越海即食生蠔來歷是甚麽？記者就向有販賣這種生蠔的氣炸兵團店主Icy詢問，讓大家多了解這種生蠔！

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網民普遍指出，雖然口感Creamy，但吃起來並沒有海水和蠔味。現在市面上各處都有販賣這些生蠔，到底應該怎樣挑選？綜合網上網民中伏經驗，整理出5個選購盒裝即食生蠔的貼士，大家臨買記得要先睇睇！

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