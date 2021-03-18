撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-03-18 06:00

你心目中能代表香港本地文化的餐廳有哪些？「亞洲 50 最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」今年首次設立「亞洲之粹（Essence of Asia）」名單，以不設排名的方式，向多間代表亞洲文化的本土餐廳致敬。香港總共有6間餐廳上榜，包括派飯助基層的深水埗明哥「北河同行」。

(IG@edwood_cheung)

「亞洲之粹」名單根據2020年和2021年「亞洲50 最佳餐廳」的獲獎名廚、「亞洲50 最佳餐廳」評審委員會，以及亞洲區內德高望重的飲食界領袖的推薦而編選，體現岀亞洲豐富多樣的飲食文化。評審標準包括在當地備受喜愛、專注於服務社區，或是不斷創新提升本地美食的餐廳。

這份名單囊括了在20個亞洲國家及地區內的多間食店，包括台灣、香港、澳門、曼谷、新加坡、南韓以及日本等地。香港入選的餐廳包括大家都熟悉的澳洲牛奶公司、九記牛腩等，👇👇👇點擊下圖看香港6間上榜餐廳👇👇👇

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👇👇👇2021年「亞洲之粹」香港以外完整名單如下👇👇👇

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😎同場加映1：網民票選最愛Staycation酒店Top10 半島排第8 冠軍有家的感覺😎

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