撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-03-19 06:00

復活節一連5日連假，各大酒店相繼推出節日自助餐，供應多種應節美食，包括復活蛋、甘筍蛋糕等。《香港01》飲食頻道記者精選了8間復活節Buffet優惠，包括萬麗海景酒店、帝逸酒店、W酒店、朗廷酒店、帝京酒店、8度海逸酒店、港島太平洋酒店及歷山酒店。 （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）

【1】萬麗海景酒店 —— 任食生蠔、復活兔朱古力Brownie

酒店自助晚餐可以任食即開生蠔、蟹腳、青口、新鮮刺身外，還有蒸龍蝦、海鮮喇沙等美食。復活節期間還有多款特色甜品，包括復活節十字包、復活節曲奇、復活蛋杯子蛋糕、復活兔朱古力布朗尼、甘荀蛋糕等。

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萬麗咖啡室 地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓 電話：2802 8888

【2】帝逸酒店 —— 任食海鮮、意大利復活節批

酒店推出復活節自助餐，供應開心果焗羊排、波蘭復活節湯、意大利復活節批及甘筍蛋糕等節日美食，另外亦有即開生蠔、即切刺身、日式爐端燒、天婦羅、多款甜品及自家製Gelato雪糕等。

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Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【3】W酒店 —— 任飲香檳、紅白酒

酒店推出「肉食市集」主題自助餐，任食法國賽維爾生蠔、波士頓龍蝦、即煎鴨肝、現切西班牙黑毛豬叉燒、威靈頓牛肉、猴頭菇響螺湯、法式焦糖燉蛋等美食。

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KITCHEN 地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓 電話：3717 2299

【4】朗廷酒店 —— 75折歎生蠔、法式朱古力慕絲

酒店推出75折復活節自助餐優惠，任食生蠔、冰鎮波士頓龍蝦、雪花蟹腳、刺身等美食。另外還有復活節傳統烤羊肉、朱古力噴泉、法式朱古力慕絲、復活蛋撻等應節甜品。

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The Food Gallery 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898

【5】帝京酒店 —— 送$500鐘錶珠寶現金券

花月庭的節日自助餐，除了有生蠔、龍蝦等冰鎮海鮮外，還有烤澳洲M5和牛肩、海鮮花膠燉牛乳蛋白等美食。另外亦有多款復活節美食，例如鳳梨蜜燒豬肩火腿、香草烤羊脾、鮮茄肉丸釀兔仔農夫包、腿茸香草忌廉芝士釀蛋、五彩手鞠壽司等。

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花月庭 地址：太子道西193號帝京酒店2樓 電話：2622 6154

【6】8度海逸酒店 —— 任食生蠔、復活節賓尼兔朱古力蛋糕

節日自助餐可以任食生蠔、鱈場蟹腳、海螺、日式雜錦刺身、即製天婦羅等美食，亦芒果拿破崙、燕窩蛋白杏仁茶等多款甜品，另外還有復活節賓尼兔朱古力蛋糕、朱古力復活蛋等應節美食。

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8度餐廳 地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下 電話：2126 1960

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【7】港島太平洋酒店 —— 7折起任食多款復活節美食

酒店推出7折優惠，任食復活節魔鬼蛋、焗黑椒蜜糖火腿 、蘋果木煙燻香草羊脾、意式芝士蕃茄焗雞伴煙肉洋蔥雲吞、復活節朱古力慕絲花園蛋糕、復活兔柚子蛋糕、復活蛋馬卡龍、草莓忌廉芝士奶油曲奇、生薑十字麵包布甸等美食。

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中西∙環 地址：西環西營盤干諾道西152號港島太平洋酒店1樓 電話：2131 5908

【8】歷山酒店 —— 82折任食生蠔、多款冰鎮海鮮

酒店推出82折自助晚餐優惠，任食即開生蠔、熟蝦、蟹腳、青口、海螺等冰鎮海鮮，還有壽司及各式刺身、即煎鴨肝、慢烤特級牛肉眼、即製熱香餅及窩夫等，每位更可獲贈半隻芝士白汁焗龍蝦。

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歷山餐廳 地址：北角城市花園道32號歷山酒店大堂樓層 電話：3893 2868

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雖然疫情暫時有放緩跡象，但出街食飯依然要戴好口罩。現時口罩已經成為穿搭的一部分，市面上有多款七彩繽紛的口罩，更有不少可愛卡通款式，包括Kakao Friends、LINE FRIENDS、姆明、柴犬等，很多都是壓花設計，特別之餘又夠低調，按圖即睇15款卡通口罩的規格及價錢😍👇👇

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🤔🤔🤔 同場加映：網民熱數10間吹大咗過江龍 🤔🤔🤔

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」登陸香港後人氣持續高企，不斷在各區開設分店。不過連登討論區有網民就認為這間壽司店被過於吹捧，味道其實非常一般，引來一眾網民留言附和。Five Guys亦是另一個網民認為被「吹大咗」的過江龍餐廳，很多網民都認為漢堡包的麵包更又濕又稔。記者整理了10個網民熱數的名過於實過江龍餐廳，立即按圖睇睇🙄👇👇

有間更曾經要等過百張檯，立即觀看全文睇睇邊間咁誇張👉👉👉壽司郎不斷開分店 熱數10間吹大咗過江龍 網民：FiveGuys個包好濕