啟德體育園｜跑步徑2個時段免費開放　7運動設施租場價格岀爐

啟德體育園｜啟德體育園商場｜啟德體育園的世界級設施提供多功能用途，不僅能舉辦大型體育及娛樂活動，亦開放部分設施予公眾租用！最新消費，啟德體藝館的跑步徑提供早上和下午2個段免費使用時間，喜歡跑步的你，即看下文詳情啦！



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啟德體藝館設施

體藝館習藝坊提供籃球、 羽毛球、排球、乒乓球、足球、跑步等設施。（資料圖片）

啟德青年運動場設有9條跑道及一個標準草地球場，適合進行跑步、足球、欖球等運動，而場館內的活動室亦會提供乒乓球設施。

戶外設施則有天台足球場、沙灘球場、網球場、有蓋硬地球場等將會陸續有序地啟用。至於體藝館習藝坊提供籃球、 羽毛球、排球、乒乓球、足球、欖球、跑步，收費如下：

1.羽毛球

場地：啟德體藝館習藝坊

收費：$75／1小時



2.籃球、排球

場地：啟德體藝館習藝坊

收費：$500／1小時



3.乒乓球

場地：啟德青年運動場活動室

收費：$50／1小時



4.足球、欖球

場地：啟德青年運動場草地球場

收費：$1,800／1小時30分鐘



5.跑步

場地：啟德青年運動場跑步徑

免費時段：07:00 - 10:00 & 12:00 - 15:00

收費：$18／1位

收費時段：17:00 - 22:30



啟德體藝館會員

凡年滿15歲人士登記成為「啟德體育園」會員，可透過園區網頁、手機應用程式或自助服務機查看11日的設施租用情況，並預訂10日內可供租用的設施。

啟德美食海灣

啟德美食海灣即將啟用，於3月21日至4月27日，啟德體育園的美食海岸將舉辦首個啟德體育園美食市集！到時會有28個飲食品牌進駐市集，販售包括中式和西式的食品，市集詳情仍有待公佈！

啟德體育園的美食海岸將舉辦首個啟德體育園美食市集！（圖片來源︰啟德體育園提供）

啟德體育園介紹

啟德體育園位於舊啟德機場北面停機坪，佔地約28公頃。啟德體育園共設有3個場館，當中包裝啟德主場館、啟德體藝館及啟德青年運動場，前兩者都屬於多功能場館，除了適合舉辦國際性的運動賽事，同時亦適合舉辦展覽、表演等等！包圍著3個場館的是，3座購物商場啟德零售館及美食海灣，200間零售及餐飲商店！

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