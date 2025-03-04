M+博物館3.9免費｜無需預約！必睇野口勇等8大展覽｜附入場安排

M+免費入場｜為慶祝「藝術三月」，西九文化區M+博物館將於3月9日免費開放標準門票展覽。訪客可免費參觀標準門票涵蓋的所有展覽，毋須提前預約！今個周日出發去M+之前，記者帶大家整合M+博物館免費日的入場安排、8大展覽和放映節目懶人包，即睇下文！



M+博物館將於3月9日免費開放標準門票展覽。（資料圖片）

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M+博物館免費日【1】下午4時截龍 只限一入口進場

M+於年3月9日的開放時間為上午10時至下午6時。訪客可於藝術廣場入口進入博物館，博物館的部分出入口將會關閉。為提升訪客體驗，館方會視乎當日情況限制進入博物館的人數，訪客可能需要在入口外，按照工作人員的指示排隊輪候入場。M+會在下午4時「截龍」，確保入場的訪客有足夠時間參觀博物館。

M+博物館免費日【2】免費睇8大展覽

訪客可免費參觀標準門票涵蓋的所有展覽，毋須提前預約。標準門票涵蓋的展覽包括「M+希克藏品:別傳」、「物件.空間.互動」、「造物記」、「山鳴水應」、「森村泰昌與辛蒂.雪曼:變裝化身」，以及「楊詰蒼:千層墨」。

位於博物館B2層展演空間的「李明維:如沙的格爾尼卡」、B2層潛空間「傅丹創意現場:野口勇的『光』」，以及位於LG層的多媒體中心將會如常免費開放。

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M+博物館免費日【3】免費睇兩大放映節目

訪客亦可於當天在多媒體中心和大台階免費觀看兩套不同的放映節目，詳情如下：

【3.1】「鮮眼界：妙筆生花」

「鮮眼界:妙筆生花」探索電影和繪畫之間妙趣橫生的互動，並細看以傳統繪畫技術製作的動畫。節目呈獻連恩‧萊和高托‧柏高沙的前衛之作，二人同樣直接在菲林上畫畫；陳劭雄及高源把靜態的畫作製成動畫，藉以訴說故事；而喬治‧.史威茲貝爾、麥薘‧.威迪、瑪拉‧.車里和李鈺淇則以數碼方式繪製動畫。

時間：10:00 - 18:00

地點：M+多媒體中心



「鮮眼界：妙筆生花」放映節目（M+官網圖片）

【3.2】大台階放映節目「何子彥：訪尋歷史」

放映節目「何子彥：訪尋歷史」呈現這位新加坡藝術家的5部重要影像作品。節目以藝術家的首部電影《烏塔馬──歷史裏的千千萬萬個我 》 ( 2003 ) 開場。這部作品用妙趣橫生兼頗具批判的方式，探討新加坡由烏塔馬王子發現並命名的傳奇故事。不設劃位，毋須預約。

時間：10:00 - 13:00

地點：M+大台階



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M+博物館免費日【4】限定一日 最平$80享用M+會館

M+會員、贊助人（及或以上級別之會員）與其攜同賓客，以及持票人士或準備於現場購票參觀特別展覽「郭培:藝想天開」的訪客，可於藝術公園入口排隊入場。持當天特別展覽門票（正價門票$160／特惠門票$80）的訪客，可免費到訪位於博物館11樓、平日僅供M+會員（會費$600）及贊助人（會費$30，000）享用的M+會館。

M+博物館免費日

日期：3月9日

開放時間：10:00 - 18:00（下午4時截龍）



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