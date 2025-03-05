《哪吒2》購票攻略｜香港戲院上映場次+最平戲飛　附3大必睇原因

《哪吒2》在香港上映後，連續一周獲得票房第一，首日上映票房更高達650萬元，累計突破3,000萬元，除了打破《色，戒》2007年的263萬元外，更同時創下動畫電影在香港的上畫紀錄，超越《魔雪奇緣2》及《迷你兵團》。到底《哪吒2》魅力何在？以下電影3大必睇原因、戲院場次分佈以及最平票價就要留意！



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《哪吒之魔童鬧海》（下稱《哪吒2》）自2月22日正式在香港上映後，人氣勢如破竹，各大戲院不但場次爆滿，連票價較高的IMAX也火速售罄。香港首日票房更高達650萬元，超越《色，戒》成為華語及動畫冠軍，現時票房已累積3,000萬元。

不僅如此，《哪吒2》在海外的票房同樣驚人，不但成為全球動畫電影票房榜榜首，同時也是全球電影票房榜第七名。雖然《哪吒2》已幾乎佔據了香港各大戲院的場次，但仍然一票難求，如計劃觀賞的朋友，最好預留時間買飛！

《哪吒2》香港首日票房高達650萬。（《哪吒2》劇照）

《哪吒2》電影資訊

片長：144分鐘

語言：普通話（繁體中文及英文字幕）

放映版本：2D、IMAX

戲院：東方影業、洲立影片、銀都機構及英皇電影



《哪吒2》故事概要

哪吒與敖丙經歷「天劫」後，二人肉身被摧毀，剩下靈魂尚存。太乙真人打算用七色寶蓮為兩人重塑肉身，但過程中波折重重。與此同時，申公豹與四海龍王借敖丙之死，藉機入侵陳塘關，哪吒為了守護家園，將要與四海龍王大打出手。

《哪吒2》戲院場次安排 邊間戲院最密？

《哪吒2》由東方影業、洲立影片、銀都機構及英皇電影，香港4大電影公司聯手發行。旗下院線包括Cinema City、MCL、影藝及英皇戲院。電影在全港約60間戲院上映，現時以英皇戲院最密集。以2D版為例，平日單日上映場次高達13場，其次為MCL院線，平日單日上映約10場。（於星期六至日場次會更密集，詳情可留意官方網站）

英皇戲院《哪吒2》上映場次參考。（英皇戲院官網截圖）

如果對電影畫質及尺寸等有所追求，可選擇IMAX版本，現時可於尖沙咀ISQUARE、嘉禾 MegaBox、MCL K11 Art House、My Cinema Yoho Mall IMAX以及B+ cinema MOKO 5大IMAX戲院觀賞。各大戲院上映的場次差不多，約1-3場不等。

《哪吒2》戲院最平門票

戲院的收費不一，如果想以最平的票價觀賞《哪吒2》，可選擇「影藝戲院 銅鑼灣JP」，30元就可入場，但也較為搶手。其次為位於屯門的凱都戲院，平日時間僅40元就能購票。

《哪吒2》3大必睇原因

1. 製作成本高達5億元人民幣

《哪吒2》製作成本高達5億人民幣，其中參與《哪吒2》的動畫製作公司多達138間，幕後團隊更超過4,000人，團隊比起前作更具規模，皆因本作的角色數量是第一部的3倍，其中妖族與仙界對戰的場景就有2億個角色。

《哪吒2》幕後團隊超過4,000人。（《哪吒2》劇照）

2. 近2,000個特效鏡頭、10,000個特效元素

相比起前作共1,800多個鏡頭，《哪吒2》全片鏡頭多達2,400個，其中特效鏡頭更超過1,900個，以及超過10,000個特效元素，可見其細膩的動畫水準。

3. 影評網爛番茄爆谷指數99%、IMDb獲8.4高分

《哪吒2》在北美上映後，著名的影評網站Rotten Tomatoes（爛番茄），其反映觀眾滿意程度的爆谷指數更高達99%。此外，在另一海外知名影評網站iMDb也獲得8.4的高分（《色，戒》7.5分），連不熟悉中國神話的外國觀眾亦大讚。

Rotten Tomatoes（爛番茄）爆谷指數高達99%。（Rotten Tomatoes網頁截圖）

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