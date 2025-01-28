茶飲店優惠7推介　龜記買1送1／迷客夏減$5　再睡5分鐘親民價$19!

茶飲店優惠推介2025！不少人行街或是lunch time 的指定動作，就是叫手搖飲品邊行邊飲，然而一杯手搖飲品都唔平！《香港01》頻道「好食玩飛」就為大家推介7大提供手搖飲品優惠的茶飲店，包括龜記茗品限時買1送1、DiGreen獨家9折，其中一間內地過江龍茶飲店更只需$13／杯！即看內文搶優惠！



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茶飲店優惠推介【1】龜記茗品 — 古早味阿源楊桃系列買1送1

龜記茗品的古早味阿源楊桃系列深受喜愛，更打入熱銷排行榜TOP 5！採用古早味手工熬煮的楊桃蜜，甘甜中帶有微鹹口感，搭配檸檬汁、紅茶或綠茶都清爽解膩！古早味阿源楊桃系列原價$32，現在經《01空間》買即可享有獨家買1送1優惠，平均只需$16／杯！

另一超人氣茶飲「三十三茶王珍珠奶茶」原價$34，現在獨家89折優惠，只需$30！同樣是熱銷榜TOP 5「蘋果紅萱」，以新鮮蘋果原汁為基底，加入龜記招牌金萱三韻紅萱，原價$36，現在只需$32！

龜記茗品

古早味阿源楊桃系列

優惠價：$32／2杯｜原價：$64／2杯｜平均：$16／杯

推廣日期：即日起至2025年3月31日

兌換日期：購買日計起60日內

（名額有限，搶完即止）

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三十三茶王珍珠奶茶

優惠價：$30／杯｜原價：$33／杯

蘋果紅萱

優惠價：$32／杯｜原價：$36／杯

兌換日期：即日起至2025年3月31日

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茶飲店優惠推介【2】DiGreen — 沖繩黑糖波霸奶茶、水果茶9折

DiGreen 源自澳門，除了有創意口味雪糕及蛋球仔，更有特色奶昔及皇牌茶飲！現在只要經《01空間》購買電子優惠券，即可享水果茶、熱情百香果茶、沖繩黑糖波霸奶茶、花田烏龍、紅紅雪頂大夢想大紅袍及雲頂山茶花香乳茶獨家9折優惠，最平只需$25／杯！

DiGreen

水果茶

優惠價：$34／杯｜原價：$38／杯

熱情百香果茶

優惠價：$29／杯｜原價：$32／杯

沖繩黑糖波霸奶茶

優惠價：$31／杯｜原價：$35／杯

花田烏龍

優惠價：$25／杯｜原價：$28／杯

紅紅雪頂大夢想大紅袍

優惠價：$29／杯｜原價：$32／杯

雲頂山茶花香乳茶水果茶

優惠價：$29／杯｜原價：$32／杯

推廣日期：即日起至2025年4月30日

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茶飲店優惠推介【3】Milksha 迷客夏 — 4款超人氣飲品減$5

Milksha 迷客夏的4款超人氣爆款飲品推出最新優惠，米麻糬芋泥仙草杯、大甲芋頭鮮奶、小山園抹茶鮮奶及法式草莓鮮奶原價$37，現在經《01空間》購買即享獨家減$5，只需$32杯！

Milksha 迷客夏

超人氣爆款（4選1）

優惠價：$32／杯｜原價：$37／杯

推廣日期：2025年2月3日至2026年2月3日

兌換日期：2025年2月3日至2026年2月3日

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茶飲店優惠推介【4】再睡5分鐘 — 新開幕台灣過江龍／最平$19杯

由台灣YouTuber 滴妹與團隊共同創辦的新式茶飲品牌「再睡5分鐘」首間香港分店於2月15日正式登陸旺角！在台灣熱銷的「棉被厚奶蓋」及「躺著喝歐蕾」系列現在在香港都飲得到，更由香港限定的「凍香檸」系列！

「簡單原茶」系列只需$19；「棉被厚奶蓋」系列$28，奶蓋更厚達3cm！價錢最貴的「黑糖珍珠好濃鮮奶」亦不過$32，連價錢都貼近台灣！

茶飲店優惠推介【5】一點點 — 新開幕內地過江龍／免費加配料最平$13杯

內地連鎖茶飲品牌「一點點」近日在香港尖沙咀金馬倫道開設的首間分店正式開幕，有果茶、牛乳、純茶、奶茶、零茶等多款飲品可供選擇。小紅書力推的「一點點」人氣必喝有經典波霸奶茶、檸檬多多、四季春珍波椰及冰淇淋紅茶！

「一點點」的手搖飲品最平$13一杯，最貴亦不過$32，而且更可以免費添加波霸、珍珠、紅茶、椰果及茶凍！至於冰淇淋、椰奶凍、奶霜及燕麥則需額外加$2至$6不等。

茶飲店優惠推介【6】小黑糖 — 老夫子60周年限定小黑糖特飲$39

因應《老夫子》踏入60周年，小黑糖近日聯乘紹香園及南本草，推出老夫子特飲「小黑糖玫瑰紅棗枸杞烤奶」。限定小黑糖特飲結合健康食材及台灣黑糖汁，一杯售價$39，凡於店前購買更可獲得紀念杯套乙個！此外，小黑糖亦推出特惠激賞優惠，周一至周日均有不同指定飲品優惠低至$20／杯，價錢超值！

茶飲店優惠推介【7】廢茶 — 廢青優惠$15杯加一款配料

香港尖沙咀可愛樹懶主題手搖店「廢茶」有奶茶、水果茶、氣泡茶、咖啡系列等多款特色茶飲，茶底更有多達5種選擇！「廢茶」亦推出了專為學生而設的「廢青優惠」，凡穿著校服或付款前出示有效學生證，即可以$15買到每周不同大熱飲品加一款配料！

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