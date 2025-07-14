下午茶自助餐優惠8大｜迪士尼20周年/Häagen-Dazs主題/送護膚品

下午茶自助餐2025｜下午茶自助餐雖然食物相對小巧精緻，但勝在款式多，即使每樣都吃也不會有太大的罪惡感。以下編輯整理出8間下午茶自助餐推介給大家，當中有生蠔、鮑魚任食的餐廳，也有賣相精緻小巧，既可享受美食，也可打卡影相的下午茶套餐，最平人均只需$119，詳情即睇下文！



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下午茶自助餐優惠【1】荃灣悦品酒店 — Häagen-Dazs主題下午茶／人均$119

荃灣悦品酒店聯乘 Häagen-Dazs推出「Häagen-Dazs x COZi Lounge • Tea Bliss Afternoon Tea for 2 茶韻雙人下午茶」，可以品嚐到Häagen-Dazs雪糕朱古力火鍋，以及多達20件茶點，包括三文魚他他伴魚子醬、極上阿根廷珍寶紅蝦、日式燒鰻魚配玉子燒等。現在更享有獨家半價優惠，人均只需$119，價錢超值！👉🏻獨家半價優惠預訂🍦

荃灣悦品酒店｜Häagen-Dazs X 茶韻雙人下午茶

優惠價（2位）：$238.8｜人均$119

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地址：香港葵涌青山公路葵涌段 443 號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG／F

電話：3891 1938



下午茶自助餐優惠【2】帝樂文娜公館 — 送Cetaphil護膚套裝／獨家買1送1

帝樂文娜公館FINDS聯乘Cetaphil舒特膚，推出「FINDS X Cetaphil 舒特膚『舒膚悠然』下午茶」。北歐風格下午茶嚴選天然食材入饌，提供北歐醃漬三文魚三文治、北海道帶子撻、巴馬火腿無花果脆片、北極藍莓費南雪、開心果松露朱古力等滋養味蕾與肌膚的鹹甜點！食完下午茶再送價值$620的舒特膚「積雪草舒敏系列禮品套裝」，現在更有獨家買1送1優惠！👉🏻獨家買1送1優惠預訂🧴

帝樂文娜公館｜FINDS X Cetaphil 舒特膚『舒膚悠然』下午茶

優惠價（2位）：$294｜人均$147

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地址：尖沙咀金巴利道39號帝樂文娜公館1樓

電話：2522 9318



下午茶自助餐優惠【3】都會海逸酒店 — 雪花蟹腳／即焗梳乎厘／買2送1

都會海逸酒店推出全新「仲夏花漾果香之約」下午茶自助餐，有一系列以熱帶水果為靈感的清新甜點，主打包括椰子菠蘿慕絲蛋糕、熱情果芒果布甸及黑芝麻火龍果忌廉筒。自助餐亦提供三文魚、吞拿魚等刺身；雪花蟹腳、熟凍蝦、藍青口等冷盤，還有泰式美食、即煮麵檔、即焗梳乎厘、朱古力噴泉等，現在更享有買2送1優惠！👉🏻買2送1優惠預訂🍍

都會海逸酒店｜仲夏花漾果香之約周末下午茶自助餐

優惠價（3位）： $1,014｜人均$338

優惠價：成人$348｜小童$258

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地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店G/F

電話：3160 6880



下午茶自助餐優惠【4】六國酒店Le Menu — 法式焗田螺／任摘士多啤梨／快閃55折

六國酒店 Le Menu 西餐廳推出全新版本「果漾花語下午茶自助餐」，除了有一系列以士多啤梨及芒果入饡的甜品外，還有法式焗田螺、西班牙香草蒜片雞粒、絲網鳳尾蝦春卷等鹹點，更設有掛滿新鮮士多啤梨的「士多啤梨牆」供採摘！現在2人同行更有55折優惠！👉🏻人均$200任食4小時🤤

六國酒店｜果漾花語下午茶自助餐

優惠價（2位）：$400｜人均$200

優惠價：成人$268｜小童$178

👉🏻人均$200任食4小時🤤

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：2866 3808



下午茶自助餐優惠【5】六國酒店Le Menu — 龍蝦千層酥／紅燒鮑魚鍋巴／人均$247

六國酒店Le Menu「龍蝦･鮑魚･黑松露醬」 下午茶二人套餐，主打龍蝦千層酥、黑松露醬金文拔芝士法包、紅燒鮑魚鍋巴，每款配有矜貴食材。還有茉莉花雜錦果仁撻、雲石芝士蛋糕、綠茶紅豆卷等精緻甜點，可以享受奢華的下午茶時光！現在更8折優惠，人均只需$247！👉🏻8折優惠預訂🤤

六國酒店｜「龍蝦･鮑魚･黑松露醬」下午茶二人套餐

優惠價（2位）：$493｜人均$247

👉🏻8折優惠預訂🤤

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：2866 3808



下午茶自助餐優惠【6】銅鑼灣利景酒店 — 芒果下午茶／原隻鮑魚／人均$199起

銅鑼灣利景酒店陳家廚房推出全新「芒果誘惑下午茶套餐」！下午茶的一系列甜點以時令芒果入饌，有芒果法式蛋白脆餅 、芒果糯米飯、芒果流心英式鬆餅等，還有荔枝脆蝦球、魚子醬蝦多士、原隻鮑魚等鹹點，周末及假期更送意大利汽酒，現有優惠人均低至$199！👉🏻人均$199起預訂🥭

銅鑼灣利景酒店｜芒果誘惑下午茶套餐

優惠價：$398（2位）｜$597（3位）｜人均$199起

👉🏻人均$199起預訂🥭

地址：香港灣仔道209-219號銅鑼灣利景酒店地庫1樓

電話：2892 3388



下午茶自助餐優惠【7】柏寧酒店 — 榴槤主題／即開生蠔／人均$259

柏寧酒店全新推出「仲夏夢幻榴槤自助餐」，除了有黑刺榴槤及貓山王，還有多款以頂級榴槤入饡的烘培及糕點，包括榴槤泡芙、貓山王榴槤拿破崙、黑刺意式榴槤雪糕等。自助餐更提供即開生蠔、鱈腳蟹、凍龍蝦、新鮮空運刺身，還有西班牙風乾24個月白毛火腿及慢烤西冷扒無限供應！現在買2送1人均只需$259！👉🏻買2送1優惠預訂🦪

柏寧酒店｜周末下午茶自助餐

優惠價（3位）：$777｜人均$259

👉🏻買2送1優惠預訂🦪

地址：香港銅鑼灣告士打道310號

電話：2839 3311



下午茶自助餐優惠【8】迪士尼樂園酒店 — 20周年限定／米奇圖案甜品／97折

香港迪士尼樂園酒店的華特餐廳推出全新20周年主題下午茶「米奇與好友午後派對茶聚」，提供一系列米奇與好友甜品及海鮮主題鹹點，如三文魚他他忌廉撻、龍蝦玉米迷你杯、香煎帶子配法蔥忌廉迷你鬆餅、藍莓芝士忌廉蛋糕、紅桑子慕斯蛋糕等，上面印有不同的卡通人物圖案，有儀式感又打卡able！現有97折優惠！👉🏻97折優惠預訂🏰

迪士尼樂園酒店｜米奇與好友午後派對茶聚

優惠價（2人）：$658｜人均$329

👉🏻97折優惠預訂🏰

地址：香港大嶼山香港迪士尼樂園酒店3樓

電話：3510 6000



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