兒童優惠自助餐15大｜龍蝦、鮑魚任食／6歲以下小童免費／$148起

兒童自助餐優惠｜不少酒店自助餐有兒童優惠，價格非常划算，家長可以帶小朋友一起去吃大餐！「香港01」頻道《好食玩飛》這次精選了15間酒店自助餐，小童低至$148，即使小朋友細食也可以回本，部分餐廳6歲以下兒童更可免費入內！



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兒童自助餐優惠【1】西環萬怡酒店 — 西環萬怡酒店MoMo Café ── 任食生蠔、雪場蟹腳／低至64折

西環萬怡酒店的MOMO Café喜歡海鮮的朋友，就不能錯過最新主題自助晚餐《港口漁獲》，為大家帶來各種海鮮佳餚，無限供應任吃海鮮盛宴包括即開生蠔、雪場蟹腿、黃金螺、鮮蝦、蛤蜊、刺身，還有各款精心烹調的海鮮料理，如香茅青檸蒸海上鮮、意大利海鮮湯、辣酒煮翡翠螺、蒜蓉粉絲蒸扇貝！優惠低至64折！

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西環萬怡酒店 — 花開富貴 · 春日饗宴自助午餐

星期一至五

成人：$210｜原價：$308

長者：$178.5｜原價：$261.8

小童：$148.5｜原價：$217.8

星期六至日及公眾假期

成人：$262.5｜原價：$385

長者：$231｜原價：$338.8

小童：$201｜原價：$294.8

👉🏻🦞68折優惠預訂

西環萬怡酒店 — 《港口漁獲》海鮮晚餐自助餐

星期一至四

成人：$397.6｜原價：$624.8（64折）

長者：$362.6｜原價：$569.8（64折）

小童：$271.6｜原價：$426.8（64折）

👉🏻🦞64折優惠預訂

星期五至日及公眾假期

成人：$448.5｜原價：$657.8（68折）

長者：$412.5｜原價：$605（68折）

小童：$313.5｜原價：$459.8（68折）

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西環萬怡酒店 — 情人節浪漫特惠海鮮晚餐自助餐 ：只限14/2

成人：$486｜原價：$648（75折）

長者：$456｜原價：$608（75折）

小童：$426｜原價：$568（75折）

**每2位賓客贈送朱古力火鍋一份，及氣泡酒兩杯

👉🏻🦞75折優惠預訂

*3至11歲為小童

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



兒童自助餐優惠【2】六國酒店 — 特級牛扒、鐵板燒、片皮鵝／快閃優惠2人同行55折

六國酒店的Le Menu推出「華麗盛宴 • 自助晚餐 – 龍蝦 • 鴨肝 • 扣鮑魚」自助餐優惠，2人同行半價！自助餐主打多款高級食材，包括冰鎮海鮮、特級牛扒、原件鴨肝、鐵板燒及片皮鵝等，更有無限暢飲汽水及凍果汁，帶埋小朋友去食都可以食回本！自助餐現時有快閃優惠二人同行55折，還可任食三小時！

👉🏻🥘51折起預訂

六國酒店Le Menu — 華麗盛宴 • 自助晚餐 – 龍蝦 • 鴨肝 • 扣鮑魚

成人2位快閃優惠

訂購日期：2月17日至2月28日

換領日期：3月1日至4月30日

成人（2位）：$1,090起｜人均：$545起｜原價：$1,833起

週一至週五（2月14日除外）

成人：$576｜原價$1,007.6

小童：$350｜原價$688.6

👉🏻🥘51折優惠預訂

週六、週日及公眾假期

成人：$599｜原價$1,040.6

小童：$373｜原價$721.6

👉🏻🥘52折優惠預訂

下午茶時段更推出「果漾花語下午茶自助餐」有各款美味小食，凍盤有雜錦鮮花水果拼盤、鮮果巴馬火腿、鮮蝦雜果沙律杯、煙肉開心果蜂蜜南瓜，熱盤類有蟹肉蘑菇酥皮盒、芝士雞肉烤餅、香草腸配薯蓉，甜品有各款蛋糕，還有桃膠雪耳椰汁、焦糖燉蛋、蘆薈楊枝甘露，還有Häagen-Dazs雪糕，而且4小時任食，可以慢慢食。

六國酒店Le Menu — 果漾花語下午茶自助餐

逢星期六、日及公眾假期（下午1時至5時供應）

成人: $268｜原價$382.8

小童: $178｜原價$261.8

👉🏻🥘68折優惠預訂

*3至11歲為小童

地址：灣仔告士打道72號

電話：2866 3808



兒童自助餐優惠【3】香港九龍東皇冠假日酒店 ── 芝士焗吉列廣島蠔、北京填鴨／９折

香港九龍東皇冠假日酒店尚廚近日推出「環球美食盛宴自助午餐」連無限暢飲，豐富環球美食包括新鮮生蠔、燒羊髀、日式汁煮海鱸柳、朝鮮風炒虎蝦球、三重芝士焗吉列廣島蠔、鴨肉關東煮、即製北京填鴨，逢星期六日還有限定菜式，例如松葉蟹腳、油甘魚及阿根廷天使粉紅蝦刺身，最適合喜歡食海鮮的老友記，現場還有八款口味的Haagen-Dazs雪糕及朱古力噴泉可以盡情享用！

👉🏻🥘9折優惠訂座

香港九龍東皇冠假日酒店｜環球美食盛宴自助午餐連無限暢飲

星期一至五

成人：$348｜原價：$383

長者：$298｜原價：$328

小童：$248｜原價：$273

👉🏻🥘9折優惠預訂

星期六至日及公眾假期

成人：$388｜原價：$427

長者：$338｜原價：$372

小童：$288｜原價：$317

👉🏻🥘9折優惠預訂

香港九龍東皇冠假日酒店 — 尋味歐陸之旅自助晚餐連無限暢飲

下午6時30分至晚上9時30分

星期一至四

成人：$598｜原價：$658

長者：$518｜原價：$570

小童：$418｜原價：$460

👉🏻🥘9折優惠訂座

星期五至日及公眾假期

成人：$638｜原價：$702

長者：$558｜原價：$614

小童：$458｜原價：$504

👉🏻🥘9折優惠訂座

地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

電話：3983 0688



兒童自助餐優惠【4】荃灣悦品酒店 — 爐端燒、避風塘賴尿蝦、黑森林蛋糕／獨家72折

荃灣悦品酒店的海之誘惑自助午餐非常豐富，小朋友只需要$202就能吃到各式各樣的海鮮！有避風塘炒瀨尿蝦、爐端燒、金銀蒜蒸扇貝、泰式龍蝦魷魚燕窩沙律、烤鱸魚配龍蝦蟹肉汁等特色美食！自助午餐更有日式小食、冰鎮海鮮、雜錦刺身、多款甜品及生果，十分抵食！

👉🏻🥘77折優惠預訂

荃灣悦品酒店 — 海之誘惑自助午餐

小童：$202｜原價：$262

長者：$253｜原價：$328

👉🏻🥘77折優惠預訂

荃灣悦品酒店 — 鵝肝花膠貴族自助晚餐

成人：$449｜原價：$625

長者：$393｜原價：$548

小童：$307｜原價：$427

👉🏻🥘77折優惠預訂

*3至11歲為小童

地址：屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門 2樓 The Platter

電話：3899 9222



地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



兒童自助餐優惠【5】屯門悦品酒店 — 生蠔、焗芝士波士頓龍蝦、香煎鵝肝多士／66折

屯門悦品酒店除了提供海之誘惑自助午餐外，亦有全新自助餐主題「鵝肝花膠貴族自助晚餐」，自助晚餐可以歎生蠔、鱈場蟹腳、香煎鵝肝多士、焗芝士波士頓龍蝦等海鮮，更有金沙蝦、清蒸海上鮮、雲腿花膠鵝掌扒翡翠、錫紙清酒焗大蜆等熱盤，大人小朋友都可以食得開心！

👉🏻66折起預訂

屯門悦品酒店 — 海之誘惑自助午餐

小童：$202｜原價：$262

成人：$296｜原價：$383

長者：$253｜原價：$328

👉🏻🥘66折優惠預訂

屯門悦品酒店 — 鵝肝花膠貴族自助晚餐

小童：$304起｜原價：$394起

成人：$457起｜原價：$592起

長者：$398起｜原價：$515起

👉🏻🥘72折優惠預訂

*3至11歲為小童

地址：屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門 2樓 The Platter

電話：3899 9222



地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



兒童自助餐優惠【6】九龍酒店倚窗閣 — 任食鮑魚、帶子、波士頓龍蝦／低至61折

九龍酒店倚窗閣為您展開一場「海洋蒸の盛宴」自助晚餐！以蒸煮烹調鮑魚、海蝦、帶子、沙巴躉等時令海鮮，更有冰鎮波士頓龍蝦、面包蟹、帶子海膽意大利麵、和牛面頰、火焰雪山等多款佳餚！酒店另有「國際海鮮自助午餐」，可以任食北海道帶子刺身、磯煮鮑魚、加拿大雪花蟹腳、即切烤肉等主食，更有多達9 款Mövenpick雪糕任君選擇！最啱小朋友！

👉🏻🥘61折優惠預訂

九龍酒店倚窗閣｜海洋蒸の盛宴自助晚餐

成人：$474起｜原價：$799

長者：$438｜原價：$559

小童：$438｜原價：$559

👉🏻🥘61折優惠預訂

九龍酒店倚窗閣｜國際海鮮自助午餐

成人：$297起｜原價：$449

長者：$255｜原價：$416

小童：$255｜原價：$416

👉🏻🥘61折優惠預訂

*3歲或以下小童免費

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803



兒童自助餐優惠【7】香港富麗敦海洋公園酒店 — ⿓蝦、肉眼扒、鯛魚燒／75折

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳推出自助午餐、晚餐，包括：加拿⼤⿓蝦、雪蟹腳、蜆等冰鎮海鮮；帶骨肉眼扒 、脆皮意式豬腩卷、土耳其烤肉、燒烤等肉類；更有日式刺身及壽司、燒物、精選火腿及芝士、麵檔、中式燒味等。自助餐亦有小朋友最愛的特色甜品如：即席烹調鯛魚燒、麻糬波波、日式焦糖雞蛋布甸、 日式芝士蛋糕等，更有專屬於小朋友的「KID's STATION」，有意粉、炸薯條、炸薯角、炸雞塊、炸洋蔥圈等選擇，超豐富！

香港富麗敦海洋公園酒店 — 自助午餐

星期一至五（半自助午餐）

小童: $209｜原價$278

成人: $299｜原價$398

👉🏻🧀75折優惠預訂

星期六、日及公眾假期

小童：$246｜原價：$308

成人：$478｜原價：$598

👉🏻🧀8折優惠預訂

香港富麗敦海洋公園酒店 — 自助晚餐

星期一至四

成人: $569｜原價$758

小童: $299｜原價$398

👉🏻🧀75折優惠預訂

星期五至六及公眾假期

成人: $670｜原價$838

小童: $342｜原價: $428

👉🏻🧀8折優惠預訂

*3至11歲為小童；3歲或以下小童免費

地址：香港仔海洋徑3號

電話：2166 7466



兒童自助餐優惠【8】PLAYT 柏寧酒店 — 無限魚子醬、鮑魚、自家製Gelato／8折起

PLAYT 柏寧酒店為慶祝新一年的到來，推出全新「鮑魚・生蠔・龍蝦海鮮自助餐」，自助海鮮吧除了有凍龍蝦、麵包蟹及翡翠螺和新鮮空運刺身外，還新增不同種類的魚子醬和魚子無限供應！此外，酒店亦有燒西冷扒、燒羊脾、籠仔荷葉蒸原隻鮑魚配時令海鮮、經典鴨肝牛柳配黑松露、西班牙脆皮乳豬等精緻美食，更有小朋友最愛的自家製Gelato！

餐廳還設有「鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒自助午餐」，不但可品嚐到鱈蟹腳、原隻鮑魚等美味海鮮，更可歎到大大份的西冷牛扒！現時預訂，更有低至8折優惠！

👉🏻按此立即訂座

PLAYT 柏寧酒店 — 鱈蟹腳・原隻鮑魚・西冷扒自助午餐

小童：$262｜原價：$328

成人：$385｜原價：$460

👉🏻🍨8折優惠預訂

PLAYT 柏寧酒店 — 鮑魚・生蠔・龍蝦海鮮自助晚餐

星期一至四

小童：$429｜原價：$537

成人：$676｜原價：$834

👉🏻🍨8折優惠預訂

星期五至日及公眾假期

小童：$465｜原價：$537

成人：$702｜原價：$834

👉🏻🍨8折優惠預訂

*3至11歲為小童

地址：銅鑼灣告士打道310號香港柏寧酒店

電話：2839 3311



兒童自助餐優惠【9】歷山酒店 — 即開新鮮生蠔、即焗梳乎厘、大蝦串燒／人均$191起

歷山酒店推出全新「和牛 · 海鮮爐端燒自助餐」，自助午餐有無限暢飲、即開新鮮生蠔、吞拿魚他他配黑魚子、蟹肉海膽蒸蛋白、頂級西冷牛扒、即焗梳乎厘、和牛牛肩胛肉、和牛牛舌等，自助晚餐更有大蝦串燒、照燒汁鴨肝飯糰等小朋友喜歡的美食，每人更有額外一隻磯燒鮑魚及清半隻酒粕香焗龍蝦！

👉🏻7折起訂座

歷山酒店 — 和牛 · 海鮮爐端燒自助午餐

星期六、日及公眾假期

小童：$191｜原價：$262

成人：$375｜原價：$515

長者：$311｜原價：$427

👉🏻🍢73折優惠預訂

歷山酒店 — 和牛 · 海鮮爐端燒自助晚餐

星期五、六及公眾假期前夕

小童：$279｜原價：$383

成人：$551｜原價：$757

長者：$455｜原價：$625

👉🏻🍢73折優惠預訂

歷山酒店 — 環球美饌午市套餐

星期一至五

成人：$198｜原價：$229

小童：$198｜原價: $229

👉🏻🍢86折優惠預訂

歷山酒店 — 環球美饌半自助晚餐

小童：$287

成人：$332｜原價：$405

長者：$242｜原價：$350

👉🏻🍢7折優惠預訂

*4至11歲為小童

地址：北角城市花園道32號

電話：3893 2868



兒童自助餐優惠【10】荃灣西如心酒店 — 蟲草花螺頭燉湯、鮑魚雞粥／低至6折

荃灣西如心酒店推出「冬日珍饈滋養盛筵」自助餐，嚴選多款時令養生食材，包括南乳炆豬手、蟲草花螺頭燉湯以及鮑魚雞粥等，多款珍饈滋養美食。現場冰鎮海鮮、魚生及壽司、現場即烤燒物和即席炮製的湯麵等等，汽水及啤酒亦無限暢飲。現在還有6折優惠！

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荃灣西如心酒店 — 自助午餐

星期一至五

成人：$347｜原價: $570

長者： $288｜原價: $482

小童： $288｜原價: $482

👉🏻🍨６折優惠預訂

星期六至日

成人：$441｜原價: $570

長者：$373｜原價: $438

小童：$373｜原價: $438

👉🏻🍨77折優惠預訂

荃灣西如心酒店 — 自助晚餐

星期一至五

成人：$519｜原價: $648

長者：$439｜原價: $548

小童：$439｜原價: $548

👉🏻🍨8折優惠預訂

星期六至日

成人：$591｜原價: $738

長者：$511｜原價: $638

小童：$511｜原價: $638

👉🏻🍨8折優惠預訂

*3至11歲為小童

地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓

電話：2280 2868



兒童自助餐優惠【11】港青酒店 — 波士頓龍蝦、即煮鮑魚、印度奶油雞／53折起

港青酒店呈獻極具特色的印度風情自助餐！自助餐除了有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、即煮鮑魚、燒有骨牛肉西冷等美食外，最特別莫過於印度羊肉咖喱、印度奶油雞、印度丸子、印度米布甸等印度菜，可以讓小朋友體驗不同菜色！不喜歡吃印度菜也沒關係，酒店另有平日自助午餐及早午合併自助餐！

👉🏻53折起訂座

港青酒店 — 印度風情自助晚餐

星期一至四

小童：$379｜原價：$581

成人：$468｜原價：$845

長者：$450｜原價：$845

👉🏻🍗53折優惠預訂

星期六、日及公眾假期

小童：$417｜原價：$581

成人：$499｜原價：$845

長者：$480｜原價：$845

👉🏻🍗65折優惠預訂

港青酒店 — 平日自助午餐

小童：$196｜原價：$240

成人：$278｜原價：$328

長者：$260｜原價：$328

👉🏻🍗8折優惠預訂

港青酒店 — 早午合併自助餐

小童：$241｜原價：$295

成人：$359｜原價：$427

長者：$330｜原價：$427

👉🏻🍗78折優惠預訂

*3至11歲為小童

兒童自助餐優惠【12】香港萬麗海景酒店 — 醉香鮑魚、燒乳豬、蒸焗龍蝦／74折起

香港萬麗海景酒店推出全新「『萬』遊海陸自助餐」。『萬』遊海陸自助午餐有和牛牛肩扒、龍蝦喇沙、刺身及海鮮等美饡；晚餐另有新鮮蒸加拿大龍蝦、火灸和牛壽司、香烤牛肋骨等。無論小朋友是海鮮控，還是和牛控，都能夠滿足肚皮！

👉🏻按此74折訂座

香港萬麗海景酒店 — 「萬」遊海陸自助午餐

星期一至四

小童：$260｜原價：$350

成人：$440｜原價：$592

👉🏻🍱74折優惠預訂

星期五至日及公眾假期

小童：$287｜原價：$350

成人：$485｜原價：$592

👉🏻🍱82折優惠預訂

香港萬麗海景酒店 — 「萬」遊海陸自助晚餐

星期一至四

小童：$440｜原價：$548

成人：$728｜原價：$933

👉🏻🍱78折優惠預訂

星期五至日及公眾假期

小童：$449｜原價：$548

成人：$764｜原價：$933

👉🏻🍱82折優惠預訂

*3至11歲為小童

兒童自助餐優惠【13】8度海逸酒店 — 法式芝士焗海鮮、即開生蠔、海螺／低至53折

8度海逸酒店的8度餐廳推出「鮮」味狂饗自助晚餐！晚餐主打即開生蠔、懷舊砵仔黃金焗蠔、海蝦及海螺等冰鎮海鮮無限任食，熟食方面有香煎鴨肝、法式芝士焗海鮮等！餐廳更有自設糖水檔，可以自由配搭配料出各種中式懷舊糖水！酒店亦設有半自助午餐及自助午餐，同樣可享受多款海鮮美食，仲有Häagen-Dazs和Mövenpick雪糕，很適合小朋友！

👉🏻按此立即訂座

此外，當月生日還有生日優惠，4位或以上同行，在星期一至四惠顧，可享半價連免費餐酒一支或可選免費生日蛋糕一個連餐酒一支；於星期五至日、公眾假期及前夕惠顧，可享半價連免費餐酒一支及生日蛋糕一個。

8度海逸酒店 — 「鮮」味狂饗自助晚餐

星期一至四

小童：$367｜原價：$438

成人：$495｜原價：$598

長者：$423｜原價：$508

👉🏻🦪83折優惠預訂

星期五、六日及公眾假期及前夕

小童：$492｜原價：$578

成人：$611｜原價：$718

長者：$551｜原價：$648

👉🏻🦪85折優惠預訂

8度海逸酒店 — 假日自助午餐

星期六及日及公眾假期及前夕

小童：$272｜原價：$388

成人：$328｜原價：$468

長者：$300｜原價：$428

👉🏻🦪53折優惠預訂

*4歲或以下免費

兒童自助餐優惠【14】香港港麗酒店 — 波士頓龍蝦、火焰雪山／6歲以下免費／$241起

香港港麗酒店推出「海陸珍寶薈萃」自助晚餐，除了有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、蟹鉗、青口及海蝦外，還設有戶外燒烤區，可品嚐到多款惹味烤肉，如澳洲和牛牛頸脊、紐西蘭羊腿、羊肉腸、蕉葉魚等，仲有即煎鵝肝、紅燒原隻十頭鮑魚、紅酒燴牛臉頰等特色熱盤，每晚特定時段仲會有即製火焰雪山表演，小朋友絕對會喜歡！

👉🏻按此立即訂座

香港港麗酒店 — 「海陸珍寶薈萃」自助晚餐

星期日至四

小童：$358｜原價：$482

成人：$718｜原價：$922

👉🏻🍰78折優惠預訂

星期五、六及公眾假期

小童：$394｜原價：$482

成人：$754｜原價：$922

👉🏻🍰8折優惠預訂

香港港麗酒店 — 國際美食自助午餐

小童：$241｜原價：$295

成人：$421｜原價：$548

👉🏻🍰77折優惠預訂

*6歲以下小童免費

兒童自助餐優惠【15】香港金域假日酒店 — 任食小龍蝦、翡翠螺、麵包蟹／低至8折

香港金域假日酒店 Bistro on the Mile獻上色香味俱全的傳統廣東菜，包括燒鵝、金華玉樹雞以及枝竹羊腩煲等，更有任食小龍蝦、翡翠螺、麵包蟹等冰鎮海鮮；辣肉腸、帕爾瑪火腿配甜瓜、鮑魚海鮮沙律白酒啫喱杯等冷盤，以及刺身、壽司、烤肉、粥粉麵檔、甜品等，下午茶有多款特色蛋糕，還有炸薯角伴、唐揚炸雞，絕對符合小朋友的胃口！

👉🏻按此立即訂座

香港金域假日酒店 — 自助午餐

小童：$319｜原價：$398

成人：$462｜原價：$570

長者：$363｜原價：$455

👉🏻🍮8折優惠預訂

香港金域假日酒店 — 自助下午茶

小童：$187｜原價：$206

成人：$275｜原價：$295

長者：$220｜原價：$235

👉🏻🍮9折優惠預訂

香港金域假日酒店 — 自助晚餐

小童：$506｜原價：$614

成人：$726｜原價：$878

長者：$583｜原價：$702

👉🏻🍮82折優惠預訂

*3至11歲為小童

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