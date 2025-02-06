兒童優惠自助餐15大｜龍蝦、鮑魚任食／6歲以下小童免費／$148起
兒童自助餐優惠｜不少酒店自助餐有兒童優惠，價格非常划算，家長可以帶小朋友一起去吃大餐！「香港01」頻道《好食玩飛》這次精選了15間酒店自助餐，小童低至$148，即使小朋友細食也可以回本，部分餐廳6歲以下兒童更可免費入內！
兒童自助餐優惠【1】西環萬怡酒店 — 西環萬怡酒店MoMo Café ── 任食生蠔、雪場蟹腳／低至64折
西環萬怡酒店的MOMO Café喜歡海鮮的朋友，就不能錯過最新主題自助晚餐《港口漁獲》，為大家帶來各種海鮮佳餚，無限供應任吃海鮮盛宴包括即開生蠔、雪場蟹腿、黃金螺、鮮蝦、蛤蜊、刺身，還有各款精心烹調的海鮮料理，如香茅青檸蒸海上鮮、意大利海鮮湯、辣酒煮翡翠螺、蒜蓉粉絲蒸扇貝！優惠低至64折！
👉🏻按此立即訂座
西環萬怡酒店 — 花開富貴 · 春日饗宴自助午餐
星期一至五
成人：$210｜原價：$308
長者：$178.5｜原價：$261.8
小童：$148.5｜原價：$217.8
星期六至日及公眾假期
成人：$262.5｜原價：$385
長者：$231｜原價：$338.8
小童：$201｜原價：$294.8
👉🏻🦞68折優惠預訂
西環萬怡酒店 — 《港口漁獲》海鮮晚餐自助餐
星期一至四
成人：$397.6｜原價：$624.8（64折）
長者：$362.6｜原價：$569.8（64折）
小童：$271.6｜原價：$426.8（64折）
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星期五至日及公眾假期
成人：$448.5｜原價：$657.8（68折）
長者：$412.5｜原價：$605（68折）
小童：$313.5｜原價：$459.8（68折）
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西環萬怡酒店 — 情人節浪漫特惠海鮮晚餐自助餐 ：只限14/2
成人：$486｜原價：$648（75折）
長者：$456｜原價：$608（75折）
小童：$426｜原價：$568（75折）
**每2位賓客贈送朱古力火鍋一份，及氣泡酒兩杯
👉🏻🦞75折優惠預訂
*3至11歲為小童
地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店
電話：37178989
兒童自助餐優惠【2】六國酒店 — 特級牛扒、鐵板燒、片皮鵝／快閃優惠2人同行55折
六國酒店的Le Menu推出「華麗盛宴 • 自助晚餐 – 龍蝦 • 鴨肝 • 扣鮑魚」自助餐優惠，2人同行半價！自助餐主打多款高級食材，包括冰鎮海鮮、特級牛扒、原件鴨肝、鐵板燒及片皮鵝等，更有無限暢飲汽水及凍果汁，帶埋小朋友去食都可以食回本！自助餐現時有快閃優惠二人同行55折，還可任食三小時！
👉🏻🥘51折起預訂
六國酒店Le Menu — 華麗盛宴 • 自助晚餐 – 龍蝦 • 鴨肝 • 扣鮑魚
成人2位快閃優惠
訂購日期：2月17日至2月28日
換領日期：3月1日至4月30日
成人（2位）：$1,090起｜人均：$545起｜原價：$1,833起
週一至週五（2月14日除外）
成人：$576｜原價$1,007.6
小童：$350｜原價$688.6
👉🏻🥘51折優惠預訂
週六、週日及公眾假期
成人：$599｜原價$1,040.6
小童：$373｜原價$721.6
👉🏻🥘52折優惠預訂
下午茶時段更推出「果漾花語下午茶自助餐」有各款美味小食，凍盤有雜錦鮮花水果拼盤、鮮果巴馬火腿、鮮蝦雜果沙律杯、煙肉開心果蜂蜜南瓜，熱盤類有蟹肉蘑菇酥皮盒、芝士雞肉烤餅、香草腸配薯蓉，甜品有各款蛋糕，還有桃膠雪耳椰汁、焦糖燉蛋、蘆薈楊枝甘露，還有Häagen-Dazs雪糕，而且4小時任食，可以慢慢食。
六國酒店Le Menu — 果漾花語下午茶自助餐
逢星期六、日及公眾假期（下午1時至5時供應）
成人: $268｜原價$382.8
小童: $178｜原價$261.8
👉🏻🥘68折優惠預訂
*3至11歲為小童
地址：灣仔告士打道72號
電話：2866 3808
兒童自助餐優惠【3】香港九龍東皇冠假日酒店 ── 芝士焗吉列廣島蠔、北京填鴨／９折
香港九龍東皇冠假日酒店尚廚近日推出「環球美食盛宴自助午餐」連無限暢飲，豐富環球美食包括新鮮生蠔、燒羊髀、日式汁煮海鱸柳、朝鮮風炒虎蝦球、三重芝士焗吉列廣島蠔、鴨肉關東煮、即製北京填鴨，逢星期六日還有限定菜式，例如松葉蟹腳、油甘魚及阿根廷天使粉紅蝦刺身，最適合喜歡食海鮮的老友記，現場還有八款口味的Haagen-Dazs雪糕及朱古力噴泉可以盡情享用！
👉🏻🥘9折優惠訂座
香港九龍東皇冠假日酒店｜環球美食盛宴自助午餐連無限暢飲
星期一至五
成人：$348｜原價：$383
長者：$298｜原價：$328
小童：$248｜原價：$273
👉🏻🥘9折優惠預訂
星期六至日及公眾假期
成人：$388｜原價：$427
長者：$338｜原價：$372
小童：$288｜原價：$317
👉🏻🥘9折優惠預訂
香港九龍東皇冠假日酒店 — 尋味歐陸之旅自助晚餐連無限暢飲
下午6時30分至晚上9時30分
星期一至四
成人：$598｜原價：$658
長者：$518｜原價：$570
小童：$418｜原價：$460
👉🏻🥘9折優惠訂座
星期五至日及公眾假期
成人：$638｜原價：$702
長者：$558｜原價：$614
小童：$458｜原價：$504
👉🏻🥘9折優惠訂座
地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓
電話：3983 0688
兒童自助餐優惠【4】荃灣悦品酒店 — 爐端燒、避風塘賴尿蝦、黑森林蛋糕／獨家72折
荃灣悦品酒店的海之誘惑自助午餐非常豐富，小朋友只需要$202就能吃到各式各樣的海鮮！有避風塘炒瀨尿蝦、爐端燒、金銀蒜蒸扇貝、泰式龍蝦魷魚燕窩沙律、烤鱸魚配龍蝦蟹肉汁等特色美食！自助午餐更有日式小食、冰鎮海鮮、雜錦刺身、多款甜品及生果，十分抵食！
👉🏻🥘77折優惠預訂
荃灣悦品酒店 — 海之誘惑自助午餐
小童：$202｜原價：$262
長者：$253｜原價：$328
👉🏻🥘77折優惠預訂
荃灣悦品酒店 — 鵝肝花膠貴族自助晚餐
成人：$449｜原價：$625
長者：$393｜原價：$548
小童：$307｜原價：$427
👉🏻🥘77折優惠預訂
*3至11歲為小童
地址：屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門 2樓 The Platter
電話：3899 9222
地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層（酒店提供穿梭巴士服務）
穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）
電話：3891 1928
兒童自助餐優惠【5】屯門悦品酒店 — 生蠔、焗芝士波士頓龍蝦、香煎鵝肝多士／66折
屯門悦品酒店除了提供海之誘惑自助午餐外，亦有全新自助餐主題「鵝肝花膠貴族自助晚餐」，自助晚餐可以歎生蠔、鱈場蟹腳、香煎鵝肝多士、焗芝士波士頓龍蝦等海鮮，更有金沙蝦、清蒸海上鮮、雲腿花膠鵝掌扒翡翠、錫紙清酒焗大蜆等熱盤，大人小朋友都可以食得開心！
👉🏻66折起預訂
屯門悦品酒店 — 海之誘惑自助午餐
小童：$202｜原價：$262
成人：$296｜原價：$383
長者：$253｜原價：$328
👉🏻🥘66折優惠預訂
屯門悦品酒店 — 鵝肝花膠貴族自助晚餐
小童：$304起｜原價：$394起
成人：$457起｜原價：$592起
長者：$398起｜原價：$515起
👉🏻🥘72折優惠預訂
*3至11歲為小童
地址：屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門 2樓 The Platter
電話：3899 9222
地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層（酒店提供穿梭巴士服務）
穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）
電話：3891 1928
兒童自助餐優惠【6】九龍酒店倚窗閣 — 任食鮑魚、帶子、波士頓龍蝦／低至61折
九龍酒店倚窗閣為您展開一場「海洋蒸の盛宴」自助晚餐！以蒸煮烹調鮑魚、海蝦、帶子、沙巴躉等時令海鮮，更有冰鎮波士頓龍蝦、面包蟹、帶子海膽意大利麵、和牛面頰、火焰雪山等多款佳餚！酒店另有「國際海鮮自助午餐」，可以任食北海道帶子刺身、磯煮鮑魚、加拿大雪花蟹腳、即切烤肉等主食，更有多達9 款Mövenpick雪糕任君選擇！最啱小朋友！
👉🏻🥘61折優惠預訂
九龍酒店倚窗閣｜海洋蒸の盛宴自助晚餐
成人：$474起｜原價：$799
長者：$438｜原價：$559
小童：$438｜原價：$559
👉🏻🥘61折優惠預訂
九龍酒店倚窗閣｜國際海鮮自助午餐
成人：$297起｜原價：$449
長者：$255｜原價：$416
小童：$255｜原價：$416
👉🏻🥘61折優惠預訂
*3歲或以下小童免費
地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓
電話：2734 3803
兒童自助餐優惠【7】香港富麗敦海洋公園酒店 — ⿓蝦、肉眼扒、鯛魚燒／75折
香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳推出自助午餐、晚餐，包括：加拿⼤⿓蝦、雪蟹腳、蜆等冰鎮海鮮；帶骨肉眼扒 、脆皮意式豬腩卷、土耳其烤肉、燒烤等肉類；更有日式刺身及壽司、燒物、精選火腿及芝士、麵檔、中式燒味等。自助餐亦有小朋友最愛的特色甜品如：即席烹調鯛魚燒、麻糬波波、日式焦糖雞蛋布甸、 日式芝士蛋糕等，更有專屬於小朋友的「KID's STATION」，有意粉、炸薯條、炸薯角、炸雞塊、炸洋蔥圈等選擇，超豐富！
香港富麗敦海洋公園酒店 — 自助午餐
星期一至五（半自助午餐）
小童: $209｜原價$278
成人: $299｜原價$398
👉🏻🧀75折優惠預訂
星期六、日及公眾假期
小童：$246｜原價：$308
成人：$478｜原價：$598
👉🏻🧀8折優惠預訂
香港富麗敦海洋公園酒店 — 自助晚餐
星期一至四
成人: $569｜原價$758
小童: $299｜原價$398
👉🏻🧀75折優惠預訂
星期五至六及公眾假期
成人: $670｜原價$838
小童: $342｜原價: $428
👉🏻🧀8折優惠預訂
*3至11歲為小童；3歲或以下小童免費
地址：香港仔海洋徑3號
電話：2166 7466
兒童自助餐優惠【8】PLAYT 柏寧酒店 — 無限魚子醬、鮑魚、自家製Gelato／8折起
PLAYT 柏寧酒店為慶祝新一年的到來，推出全新「鮑魚・生蠔・龍蝦海鮮自助餐」，自助海鮮吧除了有凍龍蝦、麵包蟹及翡翠螺和新鮮空運刺身外，還新增不同種類的魚子醬和魚子無限供應！此外，酒店亦有燒西冷扒、燒羊脾、籠仔荷葉蒸原隻鮑魚配時令海鮮、經典鴨肝牛柳配黑松露、西班牙脆皮乳豬等精緻美食，更有小朋友最愛的自家製Gelato！
餐廳還設有「鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒自助午餐」，不但可品嚐到鱈蟹腳、原隻鮑魚等美味海鮮，更可歎到大大份的西冷牛扒！現時預訂，更有低至8折優惠！
👉🏻按此立即訂座
PLAYT 柏寧酒店 — 鱈蟹腳・原隻鮑魚・西冷扒自助午餐
小童：$262｜原價：$328
成人：$385｜原價：$460
👉🏻🍨8折優惠預訂
PLAYT 柏寧酒店 — 鮑魚・生蠔・龍蝦海鮮自助晚餐
星期一至四
小童：$429｜原價：$537
成人：$676｜原價：$834
👉🏻🍨8折優惠預訂
星期五至日及公眾假期
小童：$465｜原價：$537
成人：$702｜原價：$834
👉🏻🍨8折優惠預訂
*3至11歲為小童
地址：銅鑼灣告士打道310號香港柏寧酒店
電話：2839 3311
兒童自助餐優惠【9】歷山酒店 — 即開新鮮生蠔、即焗梳乎厘、大蝦串燒／人均$191起
歷山酒店推出全新「和牛 · 海鮮爐端燒自助餐」，自助午餐有無限暢飲、即開新鮮生蠔、吞拿魚他他配黑魚子、蟹肉海膽蒸蛋白、頂級西冷牛扒、即焗梳乎厘、和牛牛肩胛肉、和牛牛舌等，自助晚餐更有大蝦串燒、照燒汁鴨肝飯糰等小朋友喜歡的美食，每人更有額外一隻磯燒鮑魚及清半隻酒粕香焗龍蝦！
👉🏻7折起訂座
歷山酒店 — 和牛 · 海鮮爐端燒自助午餐
星期六、日及公眾假期
小童：$191｜原價：$262
成人：$375｜原價：$515
長者：$311｜原價：$427
👉🏻🍢73折優惠預訂
歷山酒店 — 和牛 · 海鮮爐端燒自助晚餐
星期五、六及公眾假期前夕
小童：$279｜原價：$383
成人：$551｜原價：$757
長者：$455｜原價：$625
👉🏻🍢73折優惠預訂
歷山酒店 — 環球美饌午市套餐
星期一至五
成人：$198｜原價：$229
小童：$198｜原價: $229
👉🏻🍢86折優惠預訂
歷山酒店 — 環球美饌半自助晚餐
小童：$287
成人：$332｜原價：$405
長者：$242｜原價：$350
👉🏻🍢7折優惠預訂
*4至11歲為小童
地址：北角城市花園道32號
電話：3893 2868
兒童自助餐優惠【10】荃灣西如心酒店 — 蟲草花螺頭燉湯、鮑魚雞粥／低至6折
荃灣西如心酒店推出「冬日珍饈滋養盛筵」自助餐，嚴選多款時令養生食材，包括南乳炆豬手、蟲草花螺頭燉湯以及鮑魚雞粥等，多款珍饈滋養美食。現場冰鎮海鮮、魚生及壽司、現場即烤燒物和即席炮製的湯麵等等，汽水及啤酒亦無限暢飲。現在還有6折優惠！
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荃灣西如心酒店 — 自助午餐
星期一至五
成人：$347｜原價: $570
長者： $288｜原價: $482
小童： $288｜原價: $482
👉🏻🍨６折優惠預訂
星期六至日
成人：$441｜原價: $570
長者：$373｜原價: $438
小童：$373｜原價: $438
👉🏻🍨77折優惠預訂
荃灣西如心酒店 — 自助晚餐
星期一至五
成人：$519｜原價: $648
長者：$439｜原價: $548
小童：$439｜原價: $548
👉🏻🍨8折優惠預訂
星期六至日
成人：$591｜原價: $738
長者：$511｜原價: $638
小童：$511｜原價: $638
👉🏻🍨8折優惠預訂
*3至11歲為小童
地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓
電話：2280 2868
兒童自助餐優惠【11】港青酒店 — 波士頓龍蝦、即煮鮑魚、印度奶油雞／53折起
港青酒店呈獻極具特色的印度風情自助餐！自助餐除了有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、即煮鮑魚、燒有骨牛肉西冷等美食外，最特別莫過於印度羊肉咖喱、印度奶油雞、印度丸子、印度米布甸等印度菜，可以讓小朋友體驗不同菜色！不喜歡吃印度菜也沒關係，酒店另有平日自助午餐及早午合併自助餐！
👉🏻53折起訂座
港青酒店 — 印度風情自助晚餐
星期一至四
小童：$379｜原價：$581
成人：$468｜原價：$845
長者：$450｜原價：$845
👉🏻🍗53折優惠預訂
星期六、日及公眾假期
小童：$417｜原價：$581
成人：$499｜原價：$845
長者：$480｜原價：$845
👉🏻🍗65折優惠預訂
港青酒店 — 平日自助午餐
小童：$196｜原價：$240
成人：$278｜原價：$328
長者：$260｜原價：$328
👉🏻🍗8折優惠預訂
港青酒店 — 早午合併自助餐
小童：$241｜原價：$295
成人：$359｜原價：$427
長者：$330｜原價：$427
👉🏻🍗78折優惠預訂
*3至11歲為小童
兒童自助餐優惠【12】香港萬麗海景酒店 — 醉香鮑魚、燒乳豬、蒸焗龍蝦／74折起
香港萬麗海景酒店推出全新「『萬』遊海陸自助餐」。『萬』遊海陸自助午餐有和牛牛肩扒、龍蝦喇沙、刺身及海鮮等美饡；晚餐另有新鮮蒸加拿大龍蝦、火灸和牛壽司、香烤牛肋骨等。無論小朋友是海鮮控，還是和牛控，都能夠滿足肚皮！
👉🏻按此74折訂座
香港萬麗海景酒店 — 「萬」遊海陸自助午餐
星期一至四
小童：$260｜原價：$350
成人：$440｜原價：$592
👉🏻🍱74折優惠預訂
星期五至日及公眾假期
小童：$287｜原價：$350
成人：$485｜原價：$592
👉🏻🍱82折優惠預訂
香港萬麗海景酒店 — 「萬」遊海陸自助晚餐
星期一至四
小童：$440｜原價：$548
成人：$728｜原價：$933
👉🏻🍱78折優惠預訂
星期五至日及公眾假期
小童：$449｜原價：$548
成人：$764｜原價：$933
👉🏻🍱82折優惠預訂
*3至11歲為小童
兒童自助餐優惠【13】8度海逸酒店 — 法式芝士焗海鮮、即開生蠔、海螺／低至53折
8度海逸酒店的8度餐廳推出「鮮」味狂饗自助晚餐！晚餐主打即開生蠔、懷舊砵仔黃金焗蠔、海蝦及海螺等冰鎮海鮮無限任食，熟食方面有香煎鴨肝、法式芝士焗海鮮等！餐廳更有自設糖水檔，可以自由配搭配料出各種中式懷舊糖水！酒店亦設有半自助午餐及自助午餐，同樣可享受多款海鮮美食，仲有Häagen-Dazs和Mövenpick雪糕，很適合小朋友！
👉🏻按此立即訂座
此外，當月生日還有生日優惠，4位或以上同行，在星期一至四惠顧，可享半價連免費餐酒一支或可選免費生日蛋糕一個連餐酒一支；於星期五至日、公眾假期及前夕惠顧，可享半價連免費餐酒一支及生日蛋糕一個。
8度海逸酒店 — 「鮮」味狂饗自助晚餐
星期一至四
小童：$367｜原價：$438
成人：$495｜原價：$598
長者：$423｜原價：$508
👉🏻🦪83折優惠預訂
星期五、六日及公眾假期及前夕
小童：$492｜原價：$578
成人：$611｜原價：$718
長者：$551｜原價：$648
👉🏻🦪85折優惠預訂
8度海逸酒店 — 假日自助午餐
星期六及日及公眾假期及前夕
小童：$272｜原價：$388
成人：$328｜原價：$468
長者：$300｜原價：$428
👉🏻🦪53折優惠預訂
*4歲或以下免費
兒童自助餐優惠【14】香港港麗酒店 — 波士頓龍蝦、火焰雪山／6歲以下免費／$241起
香港港麗酒店推出「海陸珍寶薈萃」自助晚餐，除了有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、蟹鉗、青口及海蝦外，還設有戶外燒烤區，可品嚐到多款惹味烤肉，如澳洲和牛牛頸脊、紐西蘭羊腿、羊肉腸、蕉葉魚等，仲有即煎鵝肝、紅燒原隻十頭鮑魚、紅酒燴牛臉頰等特色熱盤，每晚特定時段仲會有即製火焰雪山表演，小朋友絕對會喜歡！
👉🏻按此立即訂座
香港港麗酒店 — 「海陸珍寶薈萃」自助晚餐
星期日至四
小童：$358｜原價：$482
成人：$718｜原價：$922
👉🏻🍰78折優惠預訂
星期五、六及公眾假期
小童：$394｜原價：$482
成人：$754｜原價：$922
👉🏻🍰8折優惠預訂
香港港麗酒店 — 國際美食自助午餐
小童：$241｜原價：$295
成人：$421｜原價：$548
👉🏻🍰77折優惠預訂
*6歲以下小童免費
兒童自助餐優惠【15】香港金域假日酒店 — 任食小龍蝦、翡翠螺、麵包蟹／低至8折
香港金域假日酒店 Bistro on the Mile獻上色香味俱全的傳統廣東菜，包括燒鵝、金華玉樹雞以及枝竹羊腩煲等，更有任食小龍蝦、翡翠螺、麵包蟹等冰鎮海鮮；辣肉腸、帕爾瑪火腿配甜瓜、鮑魚海鮮沙律白酒啫喱杯等冷盤，以及刺身、壽司、烤肉、粥粉麵檔、甜品等，下午茶有多款特色蛋糕，還有炸薯角伴、唐揚炸雞，絕對符合小朋友的胃口！
👉🏻按此立即訂座
香港金域假日酒店 — 自助午餐
小童：$319｜原價：$398
成人：$462｜原價：$570
長者：$363｜原價：$455
👉🏻🍮8折優惠預訂
香港金域假日酒店 — 自助下午茶
小童：$187｜原價：$206
成人：$275｜原價：$295
長者：$220｜原價：$235
👉🏻🍮9折優惠預訂
香港金域假日酒店 — 自助晚餐
小童：$506｜原價：$614
成人：$726｜原價：$878
長者：$583｜原價：$702
👉🏻🍮82折優惠預訂
*3至11歲為小童