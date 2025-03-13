電器回收｜免費回收7大方法！電腦/雪櫃/洗衣機/冷氣都包｜附地點

電器回收｜電腦、雪櫃、洗衣機、冷氣機……這些大型電器一但壞掉無法使用，要處理便很麻煩，隨處亂丟更可能會被罰款！但除了找政府營辦商免費上門回收之外，原來還有其他處理的渠道，而且有些地方更不限於「四電一腦」，以下為大家整理7大回收方法，助大家解決電器回收問題！



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市民現時如要處理舊電器，只要它屬於「四電一腦」的種類，便可以通過政府推行的「四電一腦」計劃，找政府營辦商免費上門回收，以下為「四電一腦」所包含的電器範圍。

「四電一腦」詳細資訊：

1. 冷氣機（製冷量達7.5千瓦 （3匹）或以下）

2. 雪櫃（總容量達900公升或以下）

3. 洗衣機（洗衣量不超過15公斤）

4. 電視機（顯示屏幕的尺寸不超過100吋（對角線長度））

5. 電腦（個人電腦、平板電腦、手提電腦等）

6. 列印機（重量達30公斤或以下）

7. 顯示器（顯示器尺寸為5.5至100吋 （對角線長度））

8. 掃描器（重量達30公斤或以下）

9. 乾衣機（乾衣量不超過15分斤）

10. 抽濕機（抽濕量不超過每日35公升）



隨處亂丟大型電器可能會被罰款。（資料圖片）

其實除了找政府營辦商回收之外，香港還有其他渠道可以回收電器，有些更不限於「四電一腦」，大家不妨參考！

電器回收7大方法

電器回收方法【1】銷售商法定免費除舊服務

市民現時購買受管制電器時，如果想棄置相同類別的舊電器，相關供應商及銷售商須主動告知消費者有關「免費法定除舊服務」的安排及條款，當中包括免費回收一件相同類別的舊電器。

電器回收方法【2】WEEE·PARK

政府營辦商WEEE‧PARK，為市民提供清走舊電器的服務。市民只需透過回收熱線（2676 8888），或WhatsApp (6081 5096)，就可預約免費上門回收服務，大概在一星期左右，營辦商便會安排上門回收。

電器回收方法【3】綠在區區回收服務

除了上門回收，市民亦可自行將受管制電器送到各區的「綠在區區」回收點，除了電子醫療產品和個人護理的小型電器，如水牙線機、磨皮機、電鬚刨之外，電風扇、咖啡機、吸塵機、風筒、微波爐、藍芽耳機、電子辭典、遊戲機、USB線、電線和拖板等一般小型家用電器亦可作回收。

各區回收環保站地點

市民可自行將受管制電器送到就近的「綠在區區」回收點。（香港減廢網站）

電器回收方法【4】救世軍循環再用計劃

巿民亦可將舊電器送到救世軍家品店，或放救世軍置於各區的物資捐贈箱，不過要注意，救世軍只接納回收性能良好的小型家庭電器、65吋或以下平面電視 、顯示器、電腦（包括桌上、手提及平板電腦）、打印機、掃瞄器，且並非所有「四電一腦」都可回收。

各區家品店分店地點｜物資捐贈站地點

電器回收方法【5】明愛電腦工場回收服務

市民除了可將電腦、智能電話、顯示器、列印機、掃描器等電子產品自行送到明愛電腦工場回收站之外，明愛電腦工場亦提供免費上門回收服務。但須留意，工場不是所有「四電一腦」都能回收。詳情可致電2716 6875或填寫網上捐贈表格，職員會在一至二個星期內聯絡登記人安排上門回收。

明愛電腦工場回收站地點｜網上捐贈表格

電器回收方法【6】賽馬會「回收轆轆」流動車

「回收轆轆」流動車為賽馬會主辦的流動環保計劃，流動車會於指定時間進入不同地區，回收可重用，或不能正常使用、殘舊的微波爐、電飯煲、風筒、電話、音響設備、電視、影印機、電腦（包括手提電腦）、顯示屏、配件不齊全的電器；以及大型電器如冷氣機、雪櫃、洗衣機等。須留意，流動車不接收過於髒污的電器，且不提供上門服務。

賽馬會「回收轆轆」流動環保計劃 停泊時間表

流動車不接收過於髒污的電器，且不提供上門服務。（賽馬會「回收轆轆」流動環保計劃）

電器回收方法【7】國際十字路會「好人好市」 App

市民也可以透過國際十字路會的「好人好市」應用程式，拍攝並上傳想捐贈的電器照片，包括洗衣機、電腦、電器、雪櫃、冷氣機等，待專人評估後，市民需要按照預約時間，自行將物資送到國際十字路會。

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