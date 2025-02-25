歐洲旅行｜英文差點算？5大方法夠同當地人溝通：This This This

旅行溝通方法｜許多人因語言不方便打消了出國旅遊的念頭，尤其在歐洲地方需要用上英文以外的語言。但其實有許多方法可以幫助解決外地語言不通的問題，《香港01》頻道「好食玩飛」整合5大方法助你輕鬆歐遊，即看內文！



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英文差就唔敢去歐洲旅行？事實上去到歐洲，「This This This」大法都未必可行，因為歐洲部分城市並非以英文為主要語言，有網民表示到訪歐洲「你講英文都幫你唔到」，有網民則表示可以繼續用廣東話，戲稱「只要自己覺得唔尷尬，尷尬就係人哋」。不過亦有不少網民表達鼓勵，謂只要嘗試講就不會有問題，知道你是遊客便會有前人來幫助。

歐遊對於英文欠佳的人來說是一大挑戰。（圖片來源：Unsplash@JOHN TOWNER）

旅行溝通方法【1】善用身體語言

除了言語溝通，身體語言也有助於溝通，可以透過手勢、表情與肢體動作表達意思。如果想點餐或者購買某樣商品，「手指指」也是可行的方法。

旅行溝通方法【2】This This This

雖然歐洲部分地方並不是以英文為主要語言，但相信當地人還是可以理解「This This This」等這種基本的日常英語。

「This This This」大法可說是全球通用。（《愛回家之開心速遞》劇照）

旅行溝通方法【3】將常用英文句子翻譯成中文字拼音

如果擔心需要問路、回答海關問題，可以事前將常用英文句子翻譯成中文字拼音！例如：「How to go here?」可以翻譯成「吼吐膏嘻牙？」，要說英文都立即變得非常簡單！

旅行溝通方法【4】找個會說當地語言的同伴

找個會說當地語言的同伴一起旅行，就可以把他當成「人肉翻譯機」，更可以避免被當地人騙！

旅行溝通方法【5】下載翻譯軟件

要在短期內學習新語言或者尋找旅伴或許有難度，最方便快捷變是下載手機翻譯軟件，翻譯甚麼語言、翻譯文字都可以！

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