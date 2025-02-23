旅行心得｜搭飛機經濟艙咩位最好坐？專家指「1座位」寬敞少干擾

準備去旅行計畫出國時，除了考慮機加酒的CP值外，選擇舒適好眠的機艙座位也很重要。



近日國外睡眠專家Andrew Colsky就分享了2招選位撇步，指出這樣選能夠讓座位空間更寬敞，也能避免左鄰右舍的過多干擾，提供旅客安穩好眠的搭機體驗。

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經濟艙什麼位置最好坐？內行點名1座位

根據《Forbes》報導，Podcast節目「Sleep Science Today」的主持人Andrew Colsky建議，搭機想要睡覺的旅客最好選擇靠窗的座位，同時也要注意沒有坐在靠近廁所的位置。

雖然選位可能需要額外支付費用，但這樣一來，不僅能讓旅客在航程睡覺時，將頭倚靠在牆，也能根據適合睡眠的光線來調整窗簾。

除此之外，經濟艙座位也常讓睡眠姿勢備受限制。對此，專攻睡眠學的醫師William Lu指出，坐飛機時可以把座椅微調成傾斜角度支撐後腦勺，再加上兩個枕頭各別放在頸部和腰部固定全身姿勢，就有助於旅客睡上一頓好覺。

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另外，Andrew Colsky也建議，想在機上好眠可以試試幾種方法，包含漸進式的放鬆肌肉，從腳趾開始，收緊肌肉5至10秒，再慢慢放鬆，然後重複動作向上移動到腿、腹、手臂、肩膀、頸和臉部，即有助減輕壓力，促進身心放鬆。

或者戴上眼罩、連帽衫和降噪耳機避免外界干擾，不論是周遭談話、嬰兒哭鬧，還是在走道上滾動的輪胎聲、機艙的光線等都能有效隔絕外界，不受影響。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：經濟艙什麼位置最好坐？內行點名1座位，空間更大一覺好眠到目的地】