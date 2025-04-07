Coldplay演唱會｜入場禁帶物品清單＋交通安排｜附啟德美食推介

Coldplay演唱會｜英國著名樂隊Coldplay將於4月8、9、11及12日來港舉行巡迴演唱會「Coldplay: Music Of The Spheres World Tour」，是次演唱會安排在啟德體育園進行，今次絕對是啟德體育園開幕以來其中一個最大型的演唱會。《香港01》好食玩飛頻道已經為大家整理好演唱會期間的交通、進場安排，還有場地周邊娛樂、美食推介，立即拉下看更多吧～



英國著名樂隊Coldplay將於4月8、9、11及12日來港舉行巡迴演唱會。

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Coldplay演唱會｜取票及進場位置

經Cityline購票的觀眾，在演唱會前夕可於Cityline指定地點領取實體門票或於演唱會當日上午10時至下午10時在「啟德青年運動場場外」、「啟德體藝館地下」、「啟德零售館2、4樓」的Cityline自助取票機提取門票；經Klook購票的觀眾，可於4月8、9、11、12日上午10點至下午8點半，於藝館地下大堂」領取；而Infinity門票換領的觀眾，可於下午3時至8時於「啟德體藝館地下大堂」換領。

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抵達會場後，可參照門票上所屬入場閘口安排，入場安全檢查將在演唱會當日下午3時開放。

Coldplay演唱會｜官方周邊商品

官方周邊商品售賣處分別是上午11時至晚上12時開放「啟德體藝館習藝坊」（公眾開放）、下午3時至晚上11時開放的「啟德主場館二樓 啟慶匯」、「東營」（只限持票人士進入）。現場接受信用卡及手機支付，如Apple Pay、Google Pay、支付寶AlipayHK、WeChat Pay等等，不設現金付款。

如購買 「Everyone Is An Alien Somewhere水瓶商品」⁠，完成付款後，工作人員會先給予商品換領券。客人必須於當天演出完結後，在營業時間內於啟德體藝館地下售賣處換領商品。

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Coldplay演唱會｜可帶不超過600毫升膠杯

啟德體育園對入場人士攜帶的隨身物品有嚴格規定，所有觀眾進入場館前，須接受手提袋/背包檢查，嚴禁攜帶任何體積超過38X30X20厘米的袋／盒／行李。禁止攜帶任何專業攝影器材／ GoPro相機／平板電腦／手提電腦／自拍棍／三腳架／錄音器材，禁止使用航拍／任何遙控飛行設備／玩具。

過去一向禁止攜帶水樽或即棄塑膠飲料進場，不過按主辦單位最新公告，觀眾可攜帶容量不超過600毫升的可重用便攜式塑料或硅膠水瓶／杯進入場館，但需倒掉杯內液體。

觀眾可攜帶容量不超過600毫升的可重用便攜式塑料或硅膠水瓶／杯進入場館，進場前需倒掉杯內液體。

主辦方建議觀眾穿上輕便裝束觀賞演唱會，如觀眾攜帶限制物品，可預先到主場館外的行李寄存點寄存。

Coldplay演唱會｜離場特別交通安排

運輸署預計演唱會期間，啟德體育園附近一帶交通會較繁忙，呼籲觀眾乘搭公共交通工具，避免駕車前往；活動期間，體育園將不設泊車位及上落客區，觀眾欲經私家車出入，需於馬頭角道私家車落客區上車。為方便內地旅客來港欣賞演唱會，運輸處亦作出特別交通安排。

即看進場交通安排：

Coldplay演唱會交通安排｜港鐵

港鐵將於演唱會散場時段加密屯馬綫及東鐵綫列車班次，並安排空載列車疏導觀眾離場。最後一班經大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的列車將於晚上10時59分於宋皇臺站，以及11時01分由啟德站開出。未能乘搭最後一班列車往羅湖站的旅客，可乘搭東鐵綫往上水站轉乘九巴第276B或N73號線往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）返回深圳。

Coldplay演唱會交通安排｜11條特別巴士路線

散場時段增設11條特別巴士接載觀眾前往港九新界各地，當中包括2條特別線將分別前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處（SP12）便利乘客轉乘皇巴返回深圳，以及港珠澳大橋香港口岸／機場（A25S)返回澳門或珠海／經機場離港。觀眾可於宋皇臺道上落客區乘坐共11條特別巴士路線。此外，啟德主場館步行前往園區周邊的巴士站，可乘搭逾40條路線往港島、九龍、新界各區。

即看離場交通安排：

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Coldplay演唱會交通安排｜過境巴士服務及口岸交通

過境旅客亦可預先購票（散場後不設現場售票），乘搭過境巴士經落馬洲／皇崗口岸返回內地，演員會散場後可從啟德主場館二樓H閘外經扶手電梯到地面上落客區登車。票務詳情以營辦商網頁為準：永東直巴（www.myeebus.com/eebusfans）；中旅巴士（m.hkctgbus.com/#/layout/home）。如有需要，落馬洲／皇崗口岸將設公共交通專用通道，保障公共交通服務暢順。

Coldplay演唱會交通安排｜的士

演唱會進場時段，體育園公司會開放啟德主場館和啟德體藝館的士落客區，只供落客。而演唱會舉辦期間，宋皇臺道上落客區每日下午2時至11時30分開放予的士上落客，由於離場人士眾多，輪候時間會較長，請耐心輪候登車。

運輸署亦提醒觀眾請留意場地廣播和「離場易」提供的實時資訊，以及經運輸署網頁、「香港出行易」流動應用程式、電台和電視台發放的最新交通消息。

Coldplay演唱會｜鄰近餐廳、美食海灣市集

看演唱會前當然要吃一頓豐富的午餐、晚餐，除了啟德體育園附近的餐廳外，大家也可到位於啟德主場館旁海濱位置的美食海灣美食市集，市集內有28個美食品牌，包括主打茶味、特色意式雪糕的Verona Gelato、泰發的芒果糯米飯、手工啤等。

部分美食品牌：



1.十分‧順利站 —— 台式美食／半筋半腩麵／芋圓仙草

2.泰發泰國餐廳 Thai Fat Thai Restaurant —— 燒豬手／芒果糯米飯

3.Deadman Brewery —— 釀啤酒／Mojito

4.Heroes Beer Co —— 葡萄啤酒／兵庫縣山田錦清酒

5.kakato_humans —— 澳洲塔斯曼尼亞車打芝士

6.N+ BURGER —— 安格斯牛肉配酸種麵包漢堡

7.Nisugu tapas —— 意粉／海鮮飯

8.Pop Pop Rangers —— 美國入口原材料／爆谷

9.SmokenBarrel —— 漢堡

10.Tryfinnish —— 芬蘭榛子杏仁朱古力

11.Verona Gelato —— 茶味、特色意式雪糕

12.Young Master少爺 —— 葡萄味燒酎麥啤／凍檸茶酒

13.齊柏林熱狗 —— 黑椒牛堡／手撕雞熱狗／火炙芝士辣肉醬熱狗

14.CRAFT BEER ASSOCIATION OF HONG KONG —— 手工啤



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